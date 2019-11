नई दिल्‍ली: कम्‍युनिस्‍ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्‍सवाद) के एक नेता ने दावा किया है कि केरल में इस्‍लामी आतंकवादी अब माओवादियों को प्रोत्‍साहित कर रहे हैं. उन्‍होंने कहा कि माओवादियों की ताकत मुस्लिम आतंकवादी संगठन हैं, जो उन्‍हें खाद और पानी देकर पाल रहे हैं. पुलिस को इस एंगल से जांच करना चाहिए. ये बयान सीपीआई-एम के कोझीकोड जिला सचिव पी मोहन्‍नन ने सोमवार को दिया है.

सीपीआई-एम के जिला सचिव पी मोहन्‍नन ने कहा, मुस्लिम आतंकियों और माओवादियों के बीच एक तरह की सहानुभूति है. उन्‍होंने आरोप लगाया कि नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट (NDF) और इस्‍लामी कट्टरपंथी माओवादियों को समर्थन देने में बहुत उत्‍साहित हैं.

Communist Party of India (Marxist) Kozhikode District Secy P Mohanan: Islamic terrorists are now encouraging Maoists in Kerala. The strength of Maoists are Muslim terror outfits who are nurturing them by offering water&fertilizer. Police should probe this angle. (18.11.2019) pic.twitter.com/o8K47kKii3

— ANI (@ANI) November 19, 2019