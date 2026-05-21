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धार्मिक आस्था के सम्मान का दिया संदेश, पश्चिम बंगाल में मुसलमानों ने बकरीद के लिए गाय खरीदने से किया इनकार
मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि बंगाल में कई हिंदू पशुपालक आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं. लोगों ने सड़क पर आकर अपनी परेशानी जाहिर करते हुए कहा कि गायें न बिकने से उनका कारोबार ठप हो गया है और वे कर्ज के बोझ तले दब गए हैं.
पश्चिम बंगाल में मुसलमानों ने गाय न खरीदने का फैसला लिया है, यह फैसला बकरीद (28 मई) से पहले जानवरों की बिक्री के समय जाहिर हो रहा है. यह कोई सामान्य या लंबे समय का बॉयकॉट नहीं है, बल्कि नए सरकारी नियमों, धार्मिक अपीलों और व्यावहारिक सुरक्षा/कानूनी मुद्दों का परिणाम है.
नई BJP सरकार (सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में) ने 14 मई 2026 के आसपास West Bengal Animal Slaughter Control Act, 1950 को सख्ती से लागू करने का आदेश जारी किया.
मुख्य प्रावधान
- -गाय, बैल, भैंस या बछड़े की कुर्बानी/वध के लिए ‘फिट-फॉर-स्लॉटर’ प्रमाणपत्र जरूरी (स्थानीय अधिकारी + वेटरनरी डॉक्टर द्वारा जारी).
- -केवल 14 वर्ष से अधिक उम्र या स्थायी रूप से अक्षम जानवर ही वध के योग्य.
- -सार्वजनिक स्थानों पर वध प्रतिबंधित; केवल निर्धारित म्यूनिसिपल स्लॉटरहाउस में.
यह पुराना कानून है, लेकिन अब बकरीद से ठीक पहले सख्ती बढ़ाई गई, जिससे मवेशी बाजार (हाट) सूने पड़ गए.
मुसलमानों का फैसला और अपील
कोलकाता की नाखोदा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने मुसलमानों से अपील की कि गाय की कुर्बानी न दें, हिंदू भावनाओं का सम्मान करें और बकरियों की कुर्बानी दें. कई अन्य मस्जिद कमेटियों और मौलवियों ने भी यही अपील की.
नतीजा
बंगाल में बड़ी तादाद में मुसलमान गाय/बैल नहीं खरीद रहे. बाजारों में वे व्यापारियों से कह रहे हैं – “प्रशासन हमें रोक रहा है, हम गाय नहीं खरीदेंगे”. कुछ स्थानों पर मुसलमान हिंदू विक्रेताओं को गाय वापस ले जाने को कह रहे हैं.
प्रभाव
हिंदू व्यापारियों पर संकट है. पश्चिम बंगाल में मवेशी पालन और व्यापार का बड़ा हिस्सा (लगभग 80%) हिंदू किसान/व्यापारी करते हैं. मुसलमान मुख्य खरीदार होते थे. बकरीद से पहले गाय बेचकर अच्छी कमाई की उम्मीद थी, लेकिन अब बाजार खाली.
दोनों तरफ के तर्क
मुस्लिम पक्ष: कानून का पालन, हिंदू संवेदनाओं का सम्मान, परेशानी/हिंसा से बचना. कुछ ने कहा कि गाय न खरीदने से हिंदू भाइयों को ही नुकसान होगा (क्योंकि वे ही पालते-बेचते हैं).
हिंदू व्यापारी पक्ष: व्यापार प्रभावित, रोजी-रोटी का सवाल. उन्होंने कहा कि मुसलमान कभी नुकसान नहीं पहुंचाते थे.
सरकार का पक्ष: अवैध वध रोकना, उत्पादक पशुओं की रक्षा. पुराने कानून को लागू करना.
विपक्ष (TMC आदि): बकरीद से पहले सख्ती को सांप्रदायिक बताया, कोर्ट में चुनौती दी.
गायें न खरीदने का फैसला सांप्रदायिक सद्भाव
ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने पश्चिम बंगाल में मुसलमानों द्वारा गायें न खरीदने के फैसले को सांप्रदायिक सद्भाव और बताया. उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने यह कहते हुए गाय न खरीदने का निर्णय लिया कि यह आपकी आस्था और आपकी मां है; हम उसका सम्मान करते हैं.
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