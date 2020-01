नई दिल्‍ली: बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर आश्रयगृह मामले (Muzaffarpur shelter home case) में दिल्‍ली की कोर्ट ने सोमवार यानि आज 20 जनवरी को इस आश्रयगृह केंद्र के संचालक व बिहार पीपुल्स पार्टी का पूर्व विधायक ब्रजेश ठाकुर समेत 19 लोगों को दोषी करार दिया है. इससे पहले अदालत ने मामले पर फैसला तीसरी बार 20 जनवरी तक के लिए टाल दिया था.

बता दें कि अदालत ने पहले आदेश एक महीने के लिए 14 जनवरी तक टाल दिया था. उस समय मामले की सुनवाई कर रहे जज सौरभ कुलश्रेष्ठ छुट्टी पर थे. इससे पहले अदालत ने नवंबर में फैसला एक महीने के लिए टाल दिया था. तब तिहाड़ केंद्रीय जेल में बंद 20 आरोपियों को राष्ट्रीय राजधानी की सभी छह जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल के कारण अदालत परिसर नहीं लाया जा सका था.

अदालत ने 20 मार्च, 2018 को ठाकुर समेत आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे. आरोपियों में आठ महिलाएं और 12 पुरुष थे. कोर्ट ने दुष्कर्म करने और नाबालिगों के साथ दुष्कर्म करने की आपराधिक साजिश के आरोपों के लिए ठाकुर समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ 20 मार्च 2018 को आरोप तय किए थे.

Muzaffarpur shelter home case: A Delhi Court convicts 19 accused including NGO owner Brajesh Thakur in connection with sexual & physical assault of girls at a shelter home in Bihar’s Muzaffarpur district. One accused acquitted. pic.twitter.com/n8ysX2D994

— ANI (@ANI) January 20, 2020