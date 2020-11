Diwali 2020: देश भर में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है. हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) बॉर्डर पर तैनात जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी के साथ CDS बिपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे और BSF के DG राकेश अस्थाना भी जैसलमेर के लोंगेवाला बॉर्डर पर मौजूद हैं. बता दें कि जैसलमेर में भारत-पाकिस्तान (Indo-Pak Border) की सीमा मिलती है. लोंगेवाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने इस मौके पर जवानों को संबोधित किया और उनका हौंसला बढ़ाया. Also Read - Diwali 2020 Photos Ideas: इस दिवाली इन तरीकों से क्लिक करवाएं अपनी तस्वीरें, हर कोई हो जाएगा आपका दिवाना

पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं. मैं हर भारतीय की शुभकामनाएं आपके पास लेकर आया हूं. आप चाहे बर्फीले पहाड़ों पर हों या रेगिस्तानों पर, आपके बीच होने पर ही मेरी दिवाली पूरी होती है. आपके चेहरे पर खुशियां देखकर मेरी खुशी दोगुनी हो जाती है. हिमालय की बुलंदियां हों, रेगिस्तान का विस्तार हो, घने जंगल हों या फिर समंदर की गहराई हो, हर चुनौती पर हमेशा आपकी वीरता भारी पड़ी है.

130 Crore Indians are standing with you. Every Indian is proud of the strength and valour of our soldiers. They are proud of your invincibility. No power in the world can stop our brave soldiers from guarding the borders of our country: PM Modi pic.twitter.com/Xkgmv4nDq7

— ANI (@ANI) November 14, 2020