Earthquake: म्यांमार में 5.9 तीव्रता का भूकंप, कोलकाता और ढाका तक डरे लोग; घरों से निकले बाहर

म्यांमार में मंगलवार (3 फरवरी) को 5.9 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके तेज झटके भारत के कोलकाता और बांग्लादेश के ढाका सहित कई इलाकों में महसूस किए गए.

Earthquake in Myanmar: म्यांमार में 5.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जिसका असर सीमावर्ती इलाकों से होते हुए भारत के कोलकाता और बांग्लादेश के ढाका तक महसूस किया गया. यूरोपियन-मेडिटेरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर (EMSC) के अनुसार, भूकंप का केंद्र म्यांमार के अक्याब से करीब 70 मील पूर्व में स्थित था, जबकि इसकी गहराई लगभग 10 किलोमीटर रही. पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में लोगों ने अचानक तेज झटके महसूस किए, जिससे कुछ समय के लिए डर का माहौल बन गया.

यह बीते 71 घंटों में म्यांमार में महसूस किया गया तीसरा भूकंप है, जिससे क्षेत्र में लगातार बढ़ रही भूकंपीय गतिविधियों पर चिंता जताई जा रही है. वहीं, बांग्लादेश में भी 24 घंटे के भीतर दूसरी बार धरती हिली, इससे पहले वहां 4.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था. राहत की बात यह है कि अब तक किसी भी इलाके से जान-माल के नुकसान की कोई सूचना सामने नहीं आई है, हालांकि अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं.

