Mysore Gang Rape: कर्नाटक के मैसूर स्थित प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही यूपी की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने इसकी जांच के आदेश दिये हैं. शहर के बाहरी इलाके ललिताद्रीपुरा में छात्रा से कथित तौर पर 6 युवकों ने गैंगरेप किया. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी. पुलिस अधिकारी ने बताया कि छात्रा मंगलवार को अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ बाइक पर पीछे बैठकर चामुंडा हिल्स की ओर जा रही थी. तभी कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया.Also Read - मेघालय के पूर्व विधायक को नाबालिग से रेप के आरोप में 25 साल की जेल

पुलिस ने बताया कि गिरोह के सदस्यों ने शुरुआत में उनसे पैसे की मांग की, लेकिन जब उन्हें पैसे नहीं मिले तो पीड़िता के दोस्त पर हमला कर दिया और लड़की को खींचकर अपराध स्थल ले गए. पुलिस ने बताया कि पीड़िता अस्पताल में भर्ती है. उसकी शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है. Also Read - Crime News: कर्नाटक के मैसूर में यूपी की छात्रा से 6 युवकों ने किया गैंगरेप, लड़की के दोस्त को भी कर दिया घायल

The victim is admitted to a hospital. A case has been registered based on the statement of the victim… I have instructed the DGP to take stringent action against the culprit: Karnataka CM Basavaraj Bommai on the gangrape of a girl student in Mysuru pic.twitter.com/rYqqKckRQJ

