साध्वी प्रेम बैसा की मौत के बाद किसने किया रहस्यमय पोस्ट? इंजेक्शन, वीडियो और पुराने विवादों ने बढ़ाया सस्पेंस
Sadhvi Prem Baisa Death Mystery: राजस्थान में प्रसिद्ध धार्मिक कथावाचक साध्वी प्रेम बैसा की रहस्यमयी मौत ने न सिर्फ उनके अनुयायियों बल्कि पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है. इंजेक्शन लगने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ना, मौत के घंटों बाद सोशल मीडिया पर रहस्यमय पोस्ट आना, पुराने वायरल वीडियो और पहले से चले आ रहे विवाद ने इस मामले को बेहद पेचीदा बना दिया है.
साध्वी प्रेम बैसा का निधन उस समय हुआ, जब वह अपने आश्रम में थीं. परिवार के मुताबिक, बीते दो दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी. इसी दौरान एक व्यक्ति को आश्रम बुलाया गया, जिसने उन्हें इंजेक्शन लगाया. इंजेक्शन लगते ही उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी. परिवार वाले घबरा गए और उन्हें तुरंत जोधपुर के पाल रोड स्थित प्रेक्षा अस्पताल लेजाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ‘ब्रॉड डेड’ घोषित कर दिया.
पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया शव
अस्पताल प्रशान ने नियमों के अनुसार शास्त्री नगर थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजने की बात कही. हालांकि, परिवार ने एंबुलेंस लेने से इनकार कर दिया और शव को निजी वाहन से वापस बोरानाडा स्थित आश्रम ले जाया गया. बाद में पुलिस को सूचना मिलने पर सब-इंस्पेक्टर हेमराज मौके पर पहुंचे और साध्वी के कमरे को सील कर दिया गया. देर रात शव को मेडिकल बोर्ड की तरफ से पोस्टमॉर्टम के लिए MDA अस्पताल भेजा गया.
मामले में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया, जब साध्वी प्रेम बैसा के सोशल मीडिया अकाउंट से रात करीब साढ़े नौ बजे एक भावनात्मक पोस्ट सामने आया. यह पोस्ट उनकी मौत के लगभग चार घंटे बाद किया गया था. पोस्ट में ‘अग्नि परीक्षा’, ‘गुडबाय’ और ‘न्याय’ जैसे शब्दों का जिक्र था. इसमें उन्होंने सनातन धर्म के प्रचार के लिए जीवन समर्पित करने, संतों के आशीर्वाद और अंत में न्याय मिलने की आस्था की बात कही थी. इस पोस्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए क्या यह पोस्ट पहले से शेड्यूल थी या किसी और ने उनके अकाउंट से इसे डाला?
पुलिस अब यह जांच कर रही है कि मौत के बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट तक किसकी पहुंच थी. साथ ही इंजेक्शन लगाने वाले व्यक्ति की भूमिका भी जांच के दायरे में है, हालांकि अभी तक उसके खिलाफ कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. पुलिस का कहना है कि मेडिकल बोर्ड की तरफ से किए गए पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही असली वजह सामने आ पाएगी.
मामले में CBI जांच की मांग
इस पूरे मामले में राजनीतिक रंग भी देखने को मिला है. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने साध्वी प्रेम बैसा की मौत की CBI जांच की मांग की है. उनका कहना है कि मामला बेहद संवेदनशील है और सच्चाई सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है. जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि क्या इस मौत का संबंध छह महीने पुराने विवाद से है. पिछले साल एक वायरल वीडियो के बाद साध्वी पर गंभीर आरोप लगे थे, जिसके चलते वह मानसिक तनाव में थीं. उस समय उन्होंने सार्वजनिक रूप से ‘अग्नि परीक्षा’ देने की बात भी कही थी. अब वही शब्द उनके आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट में सामने आना, संयोग है या किसी साजिश का संकेत यह जांच का बड़ा सवाल बन गया है.
फिलहाल साध्वी प्रेम बैसा की मौत रहस्य बनी हुई है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, डिजिटल फॉरेंसिक जांच और गवाहों के बयान ही तय करेंगे कि यह एक प्राकृतिक मौत थी, मेडिकल लापरवाही, आत्महत्या या फिर किसी गहरी साजिश का हिस्सा. तब तक यह मामला सवालों और आशंकाओं के बीच घिरा हुआ है.
