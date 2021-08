Mysuru Gang Rape Case: मैसुरु में बीते 24 अगस्‍त को 22 साल की एक मेडिकल छात्रा से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने आज शनिवार को आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है. इस बीच मैसूर गैंगरेप पर कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा- मैसुरू सामूहिक दुष्कर्म मामले को सुलझाने में पुलिस को कामयाबी मिली है. इस गिरफ्तारी के संबंध में कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद ने आज एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में बताया कि इस गैंगरेप के 6 आरोपियों में से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्‍दी ही 6वें आरोपी को पकड़ लिया जाएगा.Also Read - मैसूर में यूपी की लड़की से 6 लोगों ने किया गैंगरेप, कर्नाटक के गृह मंत्री बोले- 'लड़की को सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए था'

डीजीपी सूद ने बताया कि इन सभी आरोपियों की तमिलनाडु के तिरुपुर से हुई हैं. इनमें से एक आरोपी नाबालिग है. गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले, कारपेंटर, ड्राइवर जैसे छोटे-मोटे काम करते थे. डीजीपी ने कहा- पुलिस को मौका ए वारदात से कई सबूत मिले हैं, जिनके आधार पर घटना की पुष्टि हुई. गैंगरेप से पहले आरोपी पैसे की मांग कर रहे थे और इसी दौरान एक आरोपी ने घटना स्थल से ही युवती के दोस्‍त के पिता को एक एक फोन कॉल की थी. इसी कॉल को आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब रही. पुलिस आज ही गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड की मांग करेगी. Also Read - MP: इंदौर में 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, ब्‍वॉयफ्रेंड समेत 3 लड़कों पर आरोप, सहेली भी शाम‍िल

Five people arrested. Our Police team exhibited efficiency. I thank our Police: Araga Jnanendra, Home Minister of Karnataka on Mysuru gang rape case pic.twitter.com/59kMBO9Fdj

— ANI (@ANI) August 28, 2021