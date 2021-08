Mysuru gangrape case कर्नाटक के मैसूर में मौजूद एक प्राइवेट कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई कर रही एक उत्तर प्रदेश की स्टूडेंट से सामूहिक दुष्कर्म मामले पर राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने अजीब बयान दिया है. उन्होंने कहा कि लड़की को वहां सूनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए था. बता दें कि पुलिस के मुताबिक, घटना मंगलवार की देर शाम करीब सात बजे की है, जब लड़की अपने दोस्त के साथ घर लौट रही थी. वह उसके साथ सुनसान चामुंडी पहाड़ी इलाके में गई थी. छह युवकों के गिरोह ने नशे की हालत में पीड़िता और उसके दोस्त को सुनसान ललिताद्रिपुरा के पास ले जाकर वारदात को अंजाम दिया.Also Read - Karnataka: मेडिकल की पढ़ाई कर रही UP की छात्रा से गैंगरेप, आरोपियों ने बॉयफ्रेंड को भी बेरहमी से पीटा; CM ने दिये जांच के आदेश

इस पूरे मामले पर विपक्षी पार्टियां कर्नाटक की भाजपा सरकार पर हमलावर हैं. मैसूर गैंगरेप मामले पर कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा, “बलात्कार मैसूर में हुआ लेकिन कांग्रेस घटना से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है. यह एक अमानवीय घटना थी. लड़की और उसका दोस्त वहां सुनसान जगह गए होंगे, उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए था.” Also Read - Crime News: कर्नाटक के मैसूर में यूपी की छात्रा से 6 युवकों ने किया गैंगरेप, लड़की के दोस्त को भी कर दिया घायल

The rape happened in Mysuru but Congress trying to gain political mileage from the incident. It was an inhuman incident. The girl &her friend must have gone to a deserted place there, they should not have gone there: Karnataka Home Minister Araga Jnanendra on Mysuru gangrape case pic.twitter.com/GYc3DovcuJ

— ANI (@ANI) August 26, 2021