अमरावती (आंध्र प्रदेश): गुंटूर जिले में विरोध प्रदर्शन करने से रोकने के लिेए तेलगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू और उनके बेटे एन लोकेश को नजरबंद कर लिया गया है, जबकि विधायकों समेत पार्टी के कई नेताओं को बुधवार को हिरासत में लिया गया है. यह विरोध प्रदर्शन कुछ ग्रामीणों को गांव से निकालने के विरोध में किया जाना था. हालांकि बाद में नायडू को गुंटूर जाने की अनुमति दे दी गई.

सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस के कुछ नेताओं को भी गुंटूर में हिरासत में लिया गया. उक्त नेताओं ने भी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था. तेदेपा ने घोषणा की थी कि पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ नायडू अपने आवास पर दिनभर का अनशन करेंगे. तेदेपा के अध्यक्ष गुंटूर जिले के पालनाडु क्षेत्र के रहने वाले लोगों के समूह को अटमाकुरू नाम के गांव में ले जाना चाहते थे.

Andhra Pradesh: TDP Chief N Chandrababu Naidu leaves for Atmakur from his residence in Amaravati for his party’s ‘Chalo Atmakur’ rally, called against alleged political violence by YSRCP. pic.twitter.com/5nsHwHlefA

— ANI (@ANI) September 11, 2019