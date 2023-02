Nagaland Assembly Election 2023: बीजेपी ने जारी की 20 उम्मीदवारों की सूची, यहां से चुनाव लड़ेंगे तेमजेन इम्ना

Nagaland Assembly Election 2023: नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 20 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. अलग-अलग सीटों पर इन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो गई है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तेमजेन इम्ना (Temjen Imna) अलोंगटकी विधानसभा (Alongtaki Legislative Assembly) क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे. गौरतलब है कि नागालैंड में विधानसभा की 60 सीटें हैं. इन सीटों में से बीजेपी यहां 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. उम्मीदवारों की सूची की घोषणा गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने की.

