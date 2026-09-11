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Nagaon Bypoll: असम के नागांव से BJP ने देबाशीष शर्मा को बनाया उम्मीदवार, IAS की नौकरी छोड़ ज्वाइन की थी पार्टी

Nagaon Bypoll: देबाशीष शर्मा (Debashish Sharma) ने 3 सितंबर को नागांव के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पद से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था. वह 8 सितंबर को BJP में शामिल हुए और 2 दिन बाद ही उन्हें पार्टी ने टिकट दे दिया.

Written by: Parinay Kumar
Updated: September 11, 2026, 7:57 PM IST
Debashish Sharma
Nagaon Bypoll: नागांव के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पद पर काम कर रहे देबाशीष शर्मा ने 3 सितंबर को वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था.

Nagaon Lok Sabha Bypoll: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने शुक्रवार (सितंबर, 11, 2026) को असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए पूर्व IAS अधिकारी देबाशीष शर्मा (Debashish Sharma) को अपना उम्मीदवार बनाया. नागांव सीट पर उपचुनाव 6 अक्टूबर को और वोटों की गिनती 9 अक्टूबर को होगी. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, देबाशीष शर्मा ने 3 सितंबर को नागांव डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के तौर पर काम करते हुए वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था. वह 8 सितंबर को BJP में शामिल हुए और 2 दिन बाद ही उन्हें नागांव सीट से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट दे दिया गया. नागांव लोकसभा सीट तब खाली हुई जब प्रद्युत बोरदोलोई ने हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में दिसपुर से जीत दर्ज की. प्रद्युत बोरदोलोई ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर यह सीट जीती थी, बाद में वह BJP में शामिल हो गए थे.

कांग्रेस सांसद ने की थी शिकायत

कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन ने असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास पिछले हफ्ते शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने देबाशीष शर्मा के नागांव जिला आयुक्त रहने के दौरान लिए गए विभिन्न निर्णयों की समीक्षा और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की थी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने शिकायत को आवश्यक कार्रवाई और निर्देश के लिए निर्वाचन आयोग को भेज दिया था.

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कौन हैं देबाशीष शर्मा?

अंग्रेजी साहित्य में स्नातक और जर्नलिज्म में PG करने वाले देबाशीष शर्मा 1992 में सिविल सेवा में शामिल हुए थे. उनकी पहली तैनाती बारपेटा में हुई थी. बाद में वह भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत हुए. वह असम के तत्कालीन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा के विशेष अधिकारी भी रहे. इसके अलावा, उन्होंने मुंबई स्थित असम भवन में उप आवासीय आयुक्त के रूप में काम किया और महाराष्ट्र में असम सरकार का प्रतिनिधित्व किया.

देबाशीष शर्मा ने गुवाहाटी नगर निगम के आयुक्त और मोरीगांव के जिला आयुक्त के रूप में भी काम किया. इसके बाद उनका तबादला नागांव किया गया था, जहां से उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली. शर्मा कैंसर देखभाल से जुड़े संगठन ‘दीपशिखा’ के संस्थापक अध्यक्ष और न्यासी भी हैं.

टिकट मिलने के बाद क्या बोले देबाशीष?

नागांव लोकसभा सीट से टिकट मिलने के बाद न्यूज एजेंसी IANS से बात करते हुए देवाशीष शर्मा ने कहा, पार्टी नेतृत्व ने मुझ पर जो भरोसा दिखाया, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं. मैं नागांव के सभी लोगों को भी उनके प्यार और लगाव के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं.’ हम निश्चित रूप से जीतेंगे. लोग आज विकास के पक्ष में वोट करेंगे. हमें भरोसा है, क्योंकि हमने नागांव जिले के साथ-साथ पूरे नागांव लोकसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए हैं.’

(इनपुट: PTI, ANI) 

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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