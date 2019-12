मुंबई/चेन्नई: हैदराबाद में एक महिला पशु चिकित्सक से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के जघन्य मामले के बाद पुलिस महिला सुरक्षा को लेकर और सजग हुई है. इसी के तहत महाराष्ट्र के नागपुर शहर और तमिलनाडु की पुलिस ने रात के समय सुनसान जगह पर अकेली फंसी महिला को घर तक पहुंचाने के लिए मदद मुहैया कराने की पहल की है. नागपुर के पुलिस कमिश्नर और तमिलनाडु के डीजीपी ने बुधवार को यह घोषणा की.

Nagpur police to provide free ride to stranded women from 9 pm to 5 am

Read @ANI Story | https://t.co/8xjDC8X2E8 pic.twitter.com/jwYOX5h71k

— ANI Digital (@ani_digital) December 4, 2019