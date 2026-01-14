Hindi India Hindi

Nagpur News Funeral Preparations In Underway Elderly Woman Came Back To Life People Shocked

गजब! अंतिम संस्कार की चल रही थी तैयारी, तभी दोबारा जिंदा हो गई बुजुर्ग महिला फिर जो हुआ....

Shocking News: महाराष्ट्र के नागपुर एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसके बारे में सुन हर कोई दंग रह जा रहा है वहीं कुछ लोग इसे पुर्नजन्म से जोड़कर देख रहे हैं.

Shocking News: महाराष्ट्र के नागपुर जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने सभी को हैरान कर दिया, लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं. यहां एक 103 साल की बुजुर्ग महिला को मृत समझ लिया गया था और उनका अंतिम संस्कार करने की तैयारी शुरू हो रही थी लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ, जिसने पूरे माहौल को बदल दिया. जिस महिला को सब मरा हुआ मान चुके थे, वह अचानक जिंदा हो गईं. परिवार वालों के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था. दुख और मातम का माहौल देखते ही देखते खुशी और जश्न में बदल गया. ऐसे में लोग इसको पुर्नजन्म से जोड़कर देखने लगे.

नागपुर की हैरान कर देने वाली घटना

ये मामला नागपुर जिले के रामटेक इलाके का है. यहां रहने वाली 103 वर्षीय गंगाबाई साखरे की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी. सोमवार की शाम को उनके शरीर में कोई हरकत नहीं दिख रही थी और सांस भी बहुत धीमी लग रही थी. परिवार को लगा कि उनकी मौत हो गई है. इसके बाद अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी गईं. रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों को इसकी जानकारी दी गई. घर में मातम छा गया और लोग गंगाबाई को अंतिम विदाई देने की तैयारी करने लगे.

अंतिम संस्कार की तैयारी

मंगलवार को गंगाबाई को नई साड़ी पहनाई गई. उनके हाथ-पैर बांध दिए गए और नाक में रुई भी रख दी गई, जैसा कि अंतिम संस्कार से पहले किया जाता है. मंगलवार की शाम को अचानक गंगाबाई के पोते राकेश साखरे की नजर उनकी पैर की उंगलियों पर गई. उन्हें लगा कि उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई है. पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ध्यान से देखने पर सच में हलचल नजर आई. तुरंत नाक से रुई हटाई गई. जैसे ही रुई निकाली गई, गंगाबाई ने जोर से सांस ली. यह देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं. जिसे सब मृत मान चुके थे, वह जीवित थीं. घर में खुशी की लहर दौड़ गई. शववाहिनी वापस भेज दी गई और शोक मंडप हटा दिया गया. मातम का माहौल खुशी में बदल गया.

जन्मदिन पर मिला नई जिंदगी

सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसी दिन गंगाबाई का जन्मदिन भी था. परिवार वालों ने इसे भगवान का आशीर्वाद और चमत्कार माना. लोगों ने कहा कि दादी को उनके जन्मदिन पर नया जीवन मिला है. खुशी में केक मंगाया गया और उनका जन्मदिन मनाया गया. जो घर कुछ देर पहले तक शोक में डूबा था, वहां अब हंसी और खुशी गूंज रही थी. इस घटना को लोग “पुनर्जन्म” कहकर सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं.