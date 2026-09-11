SBI Bank Robbery: महाराष्ट्र के नागपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की एक शाखा में गुरुवार शाम करीब 6 बजे लूट की घटना सामने आई. बैंक में काम सामान्य तरीके से चल रहा था और कर्मचारी अपने काम में व्यस्त थे. इसी दौरान एक शख्स आम ग्राहक बनकर बैंक के अंदर पहुंचा. वह सीधे कैश काउंटर के पास गया और अचानक बैंक कर्मचारियों पर लाल मिर्च पाउडर फेंक दिया. इससे वहां मौजूद कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई.
मिर्च पाउडर कर्मचारियों की आंखों में जाने के बाद उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. कर्मचारी खुद को बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. CCTV फुटेज में आरोपी लाल कुर्ता और काले पायजामे में नजर आ रहा है. उसने अपना पूरा चेहरा ढक रखा था. वीडियो में दो से तीन बैंक कर्मचारी अपनी सुरक्षा के लिए भागते दिखाई दे रहे हैं, जबकि आरोपी उनके पीछे दौड़ता हुआ नजर आता है. इस पूरे घटनाक्रम से बैंक के अंदर कुछ देर के लिए काफी डर का माहौल बन गया.
आरोपी ने बैंक कर्मचारियों की परेशानी का फायदा उठाया और कैश काउंटर से करीब 4 लाख रुपये उठा लिए. इसके बाद वह तेजी से बैंक से बाहर निकल गया. कुछ बैंक कर्मचारियों और एक सुरक्षा गार्ड ने उसे पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन भीड़भाड़ वाले इलाके का फायदा उठाकर आरोपी भागने में कामयाब रहा. घटना के बाद बैंक अधिकारियों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दी. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी.
महाराष्ट्र –
नागपुर के SBI में दिनदहाड़े लूट! बैंक में घुसे लुटेरे ने कर्मचारियों पर लाल मिर्च पाउडर फेंका और ₹4.53 लाख लेकर फरार हो गया। हालांकि, कुछ ही देर बाद आरोपी सूरज बोरकर पुलिस के हत्थे चढ़ गया।#Nagpur #SBI #Robbery #Maharashtra pic.twitter.com/Siw099IdAw
— Payall Singhh (@PayallSingh13) September 11, 2026
पुलिस ने बैंक के अंदर और बाहर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज में आरोपी के कपड़े, चेहरा ढका होने का तरीका और उसके भागने की दिशा दिखाई दी. इसके आधार पर पुलिस ने इलाके में अलग-अलग जगहों पर चेकिंग शुरू की और पेट्रोलिंग टीमों को भी अलर्ट किया. पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए आसपास के इलाकों में तलाश तेज कर दी. CCTV फुटेज जांच में पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग साबित हुई.
पुलिस की कार्रवाई का असर कुछ ही देर में दिखाई दिया. लूट की घटना के करीब 30 मिनट के अंदर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया. तलाशी के दौरान उसके पास से बैंक से लूटे गए पूरे 4 लाख रुपये बरामद कर लिए गए. आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. इस घटना को लेकर आगे की जांच जारी है और पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने लूट की योजना कैसे बनाई थी.
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