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Video: नागपुर बैंक में फिल्मी अंदाज में लूट, मिर्च पाउडर डाल... 4 लाख लेकर फरार हु आरोपी

SBI Bank Robbery: नागपुर में SBI बैंक में शख्स ने कर्मचारियों पर मिर्च पाउडर फेंककर 4 लाख रुपये लूटे. पुलिस ने 30 मिनट में आरोपी को पकड़कर पूरी रकम बरामद कर ली.

Written by: Rishabh Kumar
Published: September 11, 2026, 9:21 PM IST
Video: नागपुर बैंक में फिल्मी अंदाज में लूट, मिर्च पाउडर डाल... 4 लाख लेकर फरार हु आरोपी
Nagpur bank robbery Video

SBI Bank Robbery: महाराष्ट्र के नागपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की एक शाखा में गुरुवार शाम करीब 6 बजे लूट की घटना सामने आई. बैंक में काम सामान्य तरीके से चल रहा था और कर्मचारी अपने काम में व्यस्त थे. इसी दौरान एक शख्स आम ग्राहक बनकर बैंक के अंदर पहुंचा. वह सीधे कैश काउंटर के पास गया और अचानक बैंक कर्मचारियों पर लाल मिर्च पाउडर फेंक दिया. इससे वहां मौजूद कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई.

मिर्च पाउडर फेंकते ही मची अफरा-तफरी

मिर्च पाउडर कर्मचारियों की आंखों में जाने के बाद उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. कर्मचारी खुद को बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. CCTV फुटेज में आरोपी लाल कुर्ता और काले पायजामे में नजर आ रहा है. उसने अपना पूरा चेहरा ढक रखा था. वीडियो में दो से तीन बैंक कर्मचारी अपनी सुरक्षा के लिए भागते दिखाई दे रहे हैं, जबकि आरोपी उनके पीछे दौड़ता हुआ नजर आता है. इस पूरे घटनाक्रम से बैंक के अंदर कुछ देर के लिए काफी डर का माहौल बन गया.

काउंटर से 4 लाख रुपये लेकर भागा

आरोपी ने बैंक कर्मचारियों की परेशानी का फायदा उठाया और कैश काउंटर से करीब 4 लाख रुपये उठा लिए. इसके बाद वह तेजी से बैंक से बाहर निकल गया. कुछ बैंक कर्मचारियों और एक सुरक्षा गार्ड ने उसे पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन भीड़भाड़ वाले इलाके का फायदा उठाकर आरोपी भागने में कामयाब रहा. घटना के बाद बैंक अधिकारियों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दी. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी.

देखें Video-

CCTV फुटेज से पुलिस को मिला सुराग

पुलिस ने बैंक के अंदर और बाहर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज में आरोपी के कपड़े, चेहरा ढका होने का तरीका और उसके भागने की दिशा दिखाई दी. इसके आधार पर पुलिस ने इलाके में अलग-अलग जगहों पर चेकिंग शुरू की और पेट्रोलिंग टीमों को भी अलर्ट किया. पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए आसपास के इलाकों में तलाश तेज कर दी. CCTV फुटेज जांच में पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग साबित हुई.

30 मिनट में पकड़ा गया आरोपी

पुलिस की कार्रवाई का असर कुछ ही देर में दिखाई दिया. लूट की घटना के करीब 30 मिनट के अंदर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया. तलाशी के दौरान उसके पास से बैंक से लूटे गए पूरे 4 लाख रुपये बरामद कर लिए गए. आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. इस घटना को लेकर आगे की जांच जारी है और पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने लूट की योजना कैसे बनाई थी.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय एक डिजिटल पत्रकार हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां उन्होंने पहले Zee News हिंदी में काम किया और वर्तमान में ... और पढ़ें

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