Nainital Lake Overflows: आप कई बार नैनीताल गए होंगे और नैनीताल की सुंदर झील के मनोरम दृश्य को अपनी आंखों और दिल में बसाया होगा. आपने कई बार नैनीताल की झील में पानी कम होने और टापू बनने की खबर भी सुनी होगी. लेकिन आज अगर आप नैनीताल में होते तो आप नैनीताल की झील से ओवरफ्लो होते पानी को देखकर रोमांचित भी होते और शायद डर भी जाते. पानी का बहाव इतना तेज है कि भवाली रोड पर लोगों का चलना-फिरना दूभर हो गया है.

खैर आप नैनीताल में नहीं हैं तो कोई बात नहीं. हम आपको झील से ओवरफ्लो होते पानी का वीडियो दिखाते हैं, जिसे देखकर आप भी प्रकृति के रौद्र रूप को लेकर सहम जाएंगे. पिछले दो दिन से नैनीताल और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण नैनीताल की झील पूरी तरह से भर गई है और ओवरफ्लो होता पानी बिल्डिंगों और घरों में घुस गया है.

#WATCH | Uttarakhand: Nainital Lake overflows and floods the streets in Nainital & enters building and houses here. The region is receiving incessant heavy rainfall. pic.twitter.com/G2TLfNqo21

