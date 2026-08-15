NALSAR विवाद में बार काउंसिल अध्यक्ष ने छात्रों से मांगी माफी, जानिए और क्या-क्या बोले?

Bar Council Chairman: NALSAR विवाद के बीच बार काउंसिल अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने छात्रों से माफी मांगी. उन्होंने दीक्षांत समारोह और छात्रों की स्वतंत्र सोच को लेकर अपनी बात रखी.

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NALSAR विवाद में बार काउंसिल अध्यक्ष ने छात्रों से मांगी माफी (Image: ANI)

Bar Council Chairman: हैदराबाद के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NALSAR में दीक्षांत समारोह को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने शनिवार, 15 अगस्त को कानून के छात्रों को पत्र लिखकर हाल के घटनाक्रम पर माफी मांगी. उन्होंने कहा कि विवाद के कारण छात्रों की भावनाओं को चोट पहुंची है और इसके लिए उन्हें खेद है.

यह विवाद उस समय बढ़ गया था, जब 2026 बैच के लॉ स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट पर रोक लगाने का फैसला लिया गया था. बताया गया कि NALSAR के दीक्षांत समारोह में मुख्य न्यायाधीश को बुलाने को लेकर छात्रों की ओर से विरोध हुआ था. इसके बाद बार काउंसिल की तरफ से सख्त कदम उठाया गया. हालांकि, विरोध बढ़ने के बाद यह फैसला वापस ले लिया गया. अब दो दिन बाद बार काउंसिल अध्यक्ष ने छात्रों को पत्र लिखकर अपनी बात रखी है.

छात्रों की भावनाओं को चोट पहुंचने पर जताया खेद

मनन कुमार मिश्रा ने अपने पत्र में कहा कि हाल के घटनाक्रम और विवाद के कारण कानून के छात्रों की भावनाओं को जो चोट पहुंची, उसके लिए वह माफी मांगते हैं. उन्होंने कहा कि अपनी गलती या किसी फैसले पर खेद जताना अहंकार की बात नहीं है. बल्कि इससे छात्रों की चिंताओं का सम्मान होता है. उन्होंने कानून के छात्रों की सोच और समझ पर भी भरोसा जताया. मिश्रा ने कहा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज और दूसरे संस्थानों के छात्र संविधान और कानून के शासन को समझते हैं. उनके मुताबिक, कानून के छात्र बिना किसी बाहरी दबाव या प्रभाव के अपने फैसले लेने में सक्षम हैं. उन्होंने यह भी माना कि छात्रों की अपनी राय और सोच का सम्मान किया जाना चाहिए.

दीक्षांत समारोह में जाना या नहीं, फैसला छात्रों का

बार काउंसिल अध्यक्ष ने अपने पत्र में दीक्षांत समारोह को छात्रों की जिंदगी का खास पल बताया. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल होना या नहीं होना छात्रों का अपना फैसला होना चाहिए. किसी भी छात्र पर किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए.

उनका कहना था कि कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्रों के लिए यह कार्यक्रम एक यादगार मौका होता है. इसलिए इससे जुड़े फैसले में उनकी इच्छा और राय को सबसे ज्यादा महत्व मिलना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों की स्वतंत्र सोच को किसी बाहरी दबाव से प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए.

सीजेआई ने भी उठाया था सवाल

इस पूरे विवाद पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भी सवाल उठाया था. उन्होंने बार काउंसिल से पूछा था कि NALSAR के इस मामले में बार काउंसिल की भूमिका आखिर क्या है. सीजेआई की इस टिप्पणी के बाद विवाद को लेकर चर्चा और तेज हो गई थी. वहीं, छात्रों के विरोध और एनरोलमेंट रोकने के फैसले के बाद बार काउंसिल को भी अपने कदम पर पीछे हटना पड़ा. अब मनन कुमार मिश्रा की ओर से माफी मांगने के बाद इस मामले में तनाव कम होने की उम्मीद है. उनके पत्र में छात्रों के फैसले लेने की आजादी और उनकी चिंताओं के सम्मान पर जोर दिया गया है.

बातचीत से सुलझ सकते हैं मतभेद

मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि किसी भी तरह के मतभेद को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को बाहरी प्रभाव के कारण राजनीतिक रंग नहीं मिलना चाहिए. उनके मुताबिक, कानून के छात्र देश की न्याय व्यवस्था का भविष्य हैं और स्वतंत्र सोच के साथ सही फैसला लेना उनकी बड़ी ताकत है. इस पूरे विवाद के बीच बार काउंसिल अध्यक्ष की माफी को छात्रों की चिंताओं को स्वीकार करने वाले कदम के तौर पर देखा जा रहा है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि NALSAR और बार काउंसिल के बीच यह विवाद आगे किस तरह खत्म होता है और छात्रों के मुद्दों को लेकर आगे क्या बातचीत होती है.