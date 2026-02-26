Hindi India Hindi

टिकट बुकिंग में हो गई नाम की गलती? अब घबराने की जरूरत नहीं, DGCA के नए नियम से बचेंगे हजारों रुपये

अगर फ्लाइट टिकट बुक करते समय नाम में गलती हो जाए तो अब घबराने की जरूरत नहीं. DGCA के नए नियमों के अनुसार 24 से 48 घंटे के भीतर सुधार या कैंसिलेशन पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, कुछ शर्तों के साथ.

DGCA Air Ticket New Rules: फ्लाइट की यात्रा करने वालों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है. भारत की नागरिक उड्डयन नियामक संस्था Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ने टिकट रिफंड और नाम सुधार से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं. इन नए नियमों के तहत अब अगर किसी यात्री से टिकट बुकिंग के दौरान नाम में गलती हो जाती है, तो 24 घंटे के अंदर सुधार कराने पर एयरलाइंस कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकेंगी.

DGCA ने 24 फरवरी को सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) में संशोधन जारी किया. इसके मुताबिक, अगर यात्री ने सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से टिकट बुक किया है और 24 घंटे के अंदर नाम में हुई गलती की सूचना देता है, तो एयरलाइन को बिना अतिरिक्त शुल्क के सुधार करना होगा. ये सुविधा केवल उसी व्यक्ति के नाम की स्पेलिंग या टाइपिंग एरर तक सीमित होगी, किसी दूसरे यात्री के नाम में बदलाव की अनुमति नहीं होगी.

इसके अलावा DGCA ने यात्रियों को 48 घंटे का ‘लुक-इन ऑप्शन’ देने की सलाह दी है. इस अवधि के दौरान यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या संशोधित कर सकते हैं. हालांकि, अगर संशोधित फ्लाइट का किराया ज्यादा है तो केवल किराए का अंतर देना होगा. लेकिन ये सुविधा हर टिकट पर लागू नहीं होगी. नियम के अनुसार, अगर घरेलू उड़ान की ट्रेवलिंग डेट आपकी बुकिंग डेट से 7 दिन से कम है या अंतरराष्ट्रीय उड़ान की डेट 15 दिन से कम है, तो 48 घंटे वाला यह विकल्प लागू नहीं होगा.

रिफंड की जिम्मेदारी किसकी?

यात्रियों को एक और राहत ये दी गई है कि अगर टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल से खरीदा गया हो, तब भी रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की ही होगी. एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना होगा कि रिफंड 14 कार्यदिवस के अंदर पूरा किया जाए. चिकित्सा आपात स्थिति के मामलों में भी DGCA ने सहूलियत दी है. अगर यात्री या उसी PNR पर दर्ज परिवार का सदस्य यात्रा अवधि के दौरान अस्पताल में भर्ती हो जाता है, तो एयरलाइन रिफंड या क्रेडिट शेल देने पर विचार कर सकती है.

DGCA के आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2025 में अनुसूचित एयरलाइंस को कुल 29,212 यात्री शिकायतें मिलीं, जिनमें से 7.5 प्रतिशत शिकायतें रिफंड से संबंधित थीं. उसी महीने घरेलू एयरलाइंस ने 1.43 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को सेवाएं दीं. नए नियमों से उम्मीद है कि यात्रियों की परेशानी कम होगी और एयरलाइंस की जवाबदेही बढ़ेगी.

