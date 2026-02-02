Hindi India Hindi

Metro rules: मेट्रो में की ऐसी हरकतें तो लग सकता है भारी जुर्माना, ट्रेनों के अंदर स्पेशल टीमें भी तैनात! जाने लें ये नए नियम

Bangalore Metro New rules: बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) ने यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ नए नियम जारी किए हैं. BMRCL ने कहा है कि अब नम्मा मेट्रो ट्रेनों के अंदर तेज आवाज में म्यूजिक बजाने, खाना खाने या तंबाकू चबाने पर जुर्माना लग सकता है. बेंगलुरु मेट्रो ने यात्रियों के अच्छे व्यवहार और

जिम्मेदार यात्रा को बढ़ावा देने के लिए एक खास अभियान शुरू किया है.

नम्मा मेट्रो की तरफ से जारी किए गए मीडिया रिलीज में कहा गया है कि कुछ ऐसे अपराध जिनसे दूसरे यात्रियों को परेशानी होती है, उन पर मेट्रो रेलवे (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) एक्ट, 2002 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा. मेट्रो अथॉरिटी ने यात्रियों से सभी के लिए सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यात्रा के बुनियादी नियमों का पालन करने का आग्रह किया है.

बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहा कि नम्मा मेट्रो ट्रेनें साझा पब्लिक स्पेस हैं और यात्रियों से सामूहिक जिम्मेदारी दिखाने की उम्मीद की जाती है. नए नियमों में कहा गया है कि ईयरफोन के बिना तेज आवाज में म्यूज़िक बजाना, खाना खाना या ट्रेनों के अंदर तंबाकू चबाना जैसे काम दूसरे यात्रियों को परेशान करते हैं.

मेट्रो अथॉरिटी ने इस बात पर भी जोर दिया कि सीनियर सिटिजन्स, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग लोगों को प्रायोरिटी सीट दी जानी चाहिए. नम्मा मेट्रो ने कहा है कि सह-यात्रियों को असुविधा पहुंचाने वाले न करना और जरूरतमंदों को प्रायोरिटी सीट उपलब्ध कराना एक साझा नागरिक कर्तव्य है.

मेट्रो अथॉरिटी को ट्र्रेनों के अंदर आपत्तिजनक गतिविधियों को लेकर बार-बार मिल रही शिकायत मिल रही थी. इसे लेकर BMRCL ने एक साल तक ऑनबोर्ड जागरूकता अभियान चलाया. इस पहल के तहत यात्रियों को सलाह देने और जागरूकता फैलाने के लिए मेट्रो ट्रेनों के अंदर दो होम गार्ड की स्पेशल टीमें तैनात की गईं.

बता दें कि मेट्रो अथॉरिटी द्वारा इकट्ठा किए गए डेटा से पता चला कि 57,538 यात्री मेट्रो ट्रेनों के अंदर तेज आवाज में म्यूजिक बजाते पाए गए थे. इसी दौरान, 1,907 यात्री ट्रेनों के अंदर खाना खाते हुए पाए गए. 1,677 यात्री तंबाकू खाते हुए पकड़े गए. स्पेशल टीम ने 37,038 अन्य यात्रियों की जरूरतमंद यात्रियों के लिए प्रायोरिटी सीटें खाली

न करने के लिए काउंसलिंग की.

बता दें कि बेंगलुरु का नम्मा मेट्रो दिल्ली मेट्रो के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा चालू मेट्रो नेटवर्क है.कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में यह एक प्रमुख रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है. इसमें 95 किमी से अधिक का मेट्रो नेटवर्क है. नम्मा मेट्रो प्रतिदिन 10 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है.