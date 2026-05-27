नमो भारत यात्रियों को बड़ी राहत! पीक ऑवर्स में बढ़ीं 10 नई ट्रेनें, अब कम होगा इंतजार, आसान होगा सफर

दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए NCRTC ने पीक ऑवर्स में 10 नई ट्रिप्स शुरू की हैं. अब यात्रियों को कम वेटिंग, ज्यादा सीटें और गर्मी में आरामदायक एसी सफर की बेहतर सुविधा मिलने वाली है.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: May 27, 2026, 9:16 PM IST
नमो भारत यात्रियों को बड़ी राहत! पीक ऑवर्स में बढ़ीं 10 नई ट्रेनें, अब कम होगा इंतजार, आसान होगा सफर
दिल्ली-मेरठ वालों की बल्ले-बल्ले.

Delhi to Meerut Namo Bharat Train: दिल्ली से मेरठ के बीच सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है. दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ RRTS कॉरिडोर पर लगातार बढ़ रही यात्रियों की संख्या को देखते हुए नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (NCRTC) ने नमो भारत ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का फैसला लिया है. अब पीक ऑवर्स के दौरान 10 नई ट्रिप्स शुरू की गई हैं, जिससे यात्रियों का सफर पहले से ज्यादा आसान और आरामदायक होने वाला है.

दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच तेज रफ्तार कनेक्टिविटी देने वाला नमो भारत कॉरिडोर इन दिनों यात्रियों की पहली पसंद बनता जा रहा है. रोजाना करीब एक लाख लोग इस सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं. खासकर सुबह ऑफिस जाने और शाम को लौटने के समय ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही थी. इसी दबाव को कम करने के लिए NCRTC ने यह बड़ा कदम उठाया है.

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नई ट्रिप्स सराय काले खां स्टेशन से मेरठ साउथ स्टेशन के बीच चलाई जाएंगी. इससे यात्रियों को ट्रेन के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. पिछले हफ्ते भी NCRTC ने 8 अतिरिक्त ट्रिप्स शुरू की थीं और अब 10 और नई सेवाएं जोड़ने के बाद कुल अतिरिक्त ट्रिप्स की संख्या 18 हो गई है.

चलाई जाएंगी 10 और ट्रेन

नए शेड्यूल के अनुसार सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक 10 और ट्रेन सेवाएं उपलब्ध रहेंगी. वहीं शाम 5 बजे से रात 8:30 बजे तक 8 अतिरिक्त ट्रिप्स चलाई जाएंगी. ये वही समय होता है जब सबसे ज्यादा यात्री यात्रा करते हैं. ऐसे में ट्रेनों की संख्या बढ़ने से भीड़ का दबाव कम होगा और यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी.

भीषण गर्मी के बीच एयर कंडीशंड और हाई-स्पीड नमो भारत ट्रेनें यात्रियों को काफी राहत दे रही हैं. पहले जहां पीक टाइम में सीट मिलना मुश्किल हो जाता था, वहीं अब अतिरिक्त ट्रिप्स शुरू होने से यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा. खास बात ये है कि ट्रेनों की संख्या बढ़ने से प्लेटफॉर्म पर भी भीड़ कम होगी.

NCRTC ने क्या कहा?

NCRTC का कहना है कि यात्रियों की मांग और ट्रैफिक डेटा का लगातार विश्लेषण किया जा रहा है. आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर और भी ट्रिप्स बढ़ाई जा सकती हैं. दिल्ली-मेरठ RRTS कॉरिडोर को देश की सबसे आधुनिक और तेज रफ्तार क्षेत्रीय परिवहन सेवाओं में गिना जा रहा है. इस प्रोजेक्ट का मकसद दिल्ली-NCR में ट्रैफिक दबाव कम करना और लोगों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुविधा देना है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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