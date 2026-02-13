  • Hindi
Namo Bharat inauguration: 22 फरवरी से दिल्ली-मेरठ सिर्फ 57 मिनट में, नमो भारत रैपिड रेल होगी शुरू, रोजाना सफर हो जाएगा सुपरफास्ट

22 फरवरी से दिल्ली में सराय काले खां तक और मेरठ में मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक खुल जाएंगे, जिससे पूरा रूट जनता के लिए उपलब्ध होगा.

Published date india.com Published: February 13, 2026 12:08 PM IST
दिल्ली-मेरठ के बीच रोजाना सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. लंबे इंतजार के बाद नमो भारत रैपिड रेल (RRTS) के पूर्ण उद्घाटन की तारीख आखिरकार घोषित हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी 2026 को नमो भारत रैपिड रेल के अंतिम खंड का उद्घाटन करेंगे. इसी दिन से दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक पूरी 82 किलोमीटर लंबी कॉरिडोर पर सेवाएं शुरू हो जाएंगी. यह दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का अंतिम चरण है, जिसकी शुरुआत अक्टूबर 2023 में साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक हुई थी. अब तक 55 किलोमीटर हिस्सा (न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक) संचालित हो रहा है, जहां ट्रेनें सफलतापूर्वक चल रही हैं और लाखों यात्रियों ने इसका लाभ उठाया है.

22 फरवरी से दिल्ली में सराय काले खां तक और मेरठ में मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक खुल जाएंगे, जिससे पूरा रूट जनता के लिए उपलब्ध होगा. ट्रायल रन के दौरान सराय काले खां से मोदीपुरम तक की दूरी मात्र 57 मिनट में तय की गई है. संचालन शुरू होने पर भी यही समय लगेगा, जो पारंपरिक ट्रेन या सड़क मार्ग से काफी कम है. यह उच्च गति वाली रेल प्रणाली रोजाना सफर करने वालों के लिए समय और ईंधन की बचत करेगी, साथ ही ट्रैफिक कम करने में मदद करेगी.एक साथ ही मेरठ मेट्रो का भी उद्घाटन होगा. मेरठ मेट्रो और नमो भारत रेल एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलेंगी, जिससे इंटरचेंज आसान होगा.

मेरठ के बाहरी इलाकों (जैसे मेरठ साउथ) से रैपिड रेल पकड़कर दिल्ली पहुंचना संभव होगा, वहीं मेट्रो से शहर के अंदरूनी इलाकों तक पहुंचा जा सकेगा. यह भारत में पहली ऐसी व्यवस्था है जहां क्षेत्रीय रैपिड और शहर की मेट्रो एकीकृत होंगी.

प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर मोहिउद्दीनपुर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे. जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसमें स्टेशन, रैली स्थल और सुरक्षा व्यवस्था शामिल है. यह कार्यक्रम क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था और रियल एस्टेट को भी बढ़ावा देगा.नमो भारत ट्रेनें कम स्टॉप वाली, उच्च क्षमता वाली और सुरक्षित हैं, जो NCRTC द्वारा संचालित हैं.

पहले चरणों में ही 2 करोड़ से अधिक यात्राएं हो चुकी हैं. 22 फरवरी से दिल्ली-मेरठ का सफर तेज, सुगम और आधुनिक हो जाएगा, जो लाखों दैनिक यात्रियों के लिए वरदान साबित होगा. यह विकास का एक नया अध्याय है, जो भारत को तेज और स्मार्ट कनेक्टिविटी की ओर ले जा रहा है.

