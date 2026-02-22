Hindi India Hindi

Namo Bharat Or Meerut Metro Which Train Will Be Faster Learn Know Special Features Of Regional Rapid Transit System

नमो भारत या मेरठ मेट्रो, किस ट्रेन की स्पीड होगी ज्यादा? दोनों के स्पेशल फीचर्स भी जान लीजिए

Delhi-Meerut RRTS launch: यह कॉरिडोर देश का पहला पूरी तरह से चालू रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) प्रोजेक्ट भी है. दिल्ली-मेरठ RRTS कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेनें हर 10 मिनट में चलेंगी.

( फोटो क्रेडिट- पीटीआई)

NAMO BHARAT vs MEERUT METRO: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. मेट्रो व ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित किया. इस रूट की सबसे खास बात ये है कि एक ही बुनियादी ढांचे पर नमो भारत और मेरठ मेट्रो दोनों चलेंगी. आइये जानते हैं दोनों ट्रेनों की स्पीड और खास फीचर्स के बारे में.

नमो भारत की स्पीड कितनी होगी?

नमो भारत, देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम (RRTS) है. इसे दिल्ली और मेरठ के बीच रेगुलर ट्रेनों की तुलना में तेज स्पीड से चलाने के लिए डिजाइन किया गया है. नमो भारत ट्रेनों को 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है. हालांकि इसकी ऑपरेशनल स्पीड 160 km/h तक है. दिल्ली-मेरठ रूट की लंबाई में इस ट्रेन की औसत स्पीड लगभग 90 किमी प्रति घंटा होगी.नमो भारत ट्रेन दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा का समय एक घंटे से भी कम कर देगी.

मेरठ मेट्रो की स्पीड कितनी होगी?

मेरठ मेट्रो की टॉप ऑपरेशनल स्पीड लगभग 120 किमी प्रति घंटा होगी. मेट्रो के 21 किलोमीटर के सफर में लगभग 30 मिनट लगने की उम्मीद है.

नमो भारत के फीचर्स

नमो भारत ट्रेन में लंबी राइड के लिए हर कोच में आरामदायक 22 सीटें दी गई हैं. इसमें USB चार्जिंग पॉइंट और लगेज रैक भी है. बड़ी सेफ्टी-ग्लास खिड़कियां हैं और रूट और स्टेशन की जानकारी के लिए डिस्प्ले सिस्टम लगाया गया है. कोचों में CCTV, फायर डिटेक्शन और व्हीलचेयर भी मिलेगा. ट्रेन में एक कोच महिलाओं के लिए रिजर्व है. कुछ ट्रेनों में रिक्लाइनिंग सीटों वाला एक प्रीमियम कोच भी होगा. इसमें कुशन वाली रिक्लाइनिंग सीटें, ज़्यादा लेगरूम और ज़्यादा आराम के लिए चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं.

Add India.com as a Preferred Source

मेरठ मेट्रो के फीचर्स

मेरठ मेट्रो के हर कोच में करीब 173 यात्रियों के बैठने के लिए एयर-कंडीशनिंग और कुशन वाली सीटें हैं. इसमें USB चार्जिंग, लगेज रैक और डायनामिक रूट मैप भी लगाया गया है. स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर मिलेंगे साथ ही इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम और महिलाओं और सीनियर सिटिजन के लिए सीटें रिजर्व रखी गई हैं.

दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के बारे में…

82 किलोमीटर लंबा दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के शुरू हो जाने से साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर और मेरठ जैसे प्रमुख शहरी केंद्र दिल्ली से अधिक तेजी से जुड़ पाएंगे. यह कॉरिडोर देश का पहला पूरी तरह से चालू रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) प्रोजेक्ट भी है. दिल्ली-मेरठ RRTS कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेनें हर 10 मिनट में चलेंगी. यह हाई-स्पीड सर्विस दिल्ली में सराय काले खां और मेरठ में मोदीपुरम के बीच पूरे 82 किमी के हिस्से को लगभग 58 मिनट में कवर करेगी. इसी रूट पर मेट्रो भी चलेगी. दोनों सर्विस का मकसद यात्रा का समय कम करना और सड़क ट्रांसपोर्ट पर निर्भरता कम करना है. नमो भारत लंबी दूरी जल्दी तय करने में मदद करेगी जबकि मेरठ मेट्रो शहर के अंदर के इलाकों को जोड़ेगी.