गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा में कमाल करेगी रैपिड रेल, गुरुग्राम से नोएडा पहुंचेंगे सिर्फ 38 मिनट में, ट्रैफिक जाम का होगा अंत

यह परियोजना NCR के शहरी विकास के लिए गेम-चेंजर साबित होगी, जहां लाखों लोग रोजाना तेज, सुरक्षित और किफायती यात्रा कर सकेंगे.

दिल्ली-एनसीआर में रैपिड रेल (RRTS या नमो भारत) नेटवर्क के विस्तार की तैयारी तेज हो गई है. नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (NCRTC) द्वारा प्रस्तावित चार बड़े कॉरिडोर दिल्ली-एनसीआर के प्रमुख शहरों को हाई-स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे, जिससे ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और यात्रा समय में काफी कमी आएगी. ये कॉरिडोर मुख्य रूप से दिल्ली-मेरठ (चालू है) के अलावा नए प्रस्तावित हैं, और इनसे कुल आठ बड़े शहरों दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, पानीपत/करनाल, अलवर/एसएनबी आदि को जोड़ा जाएगा.

NCRTC की योजना- पहले चरण में तीन मुख्य कॉरिडोर

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ (82 किमी),

दिल्ली-पानीपत-करनाल (136 किमी),

और दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी-अलवर.

हालिया अपडेट्स में एक नया महत्वपूर्ण कॉरिडोर गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा-ग्रेटर नोएडा को जोड़ने का प्रस्तावित है, जिसे चार बड़े कॉरिडोर के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है. यह कॉरिडोर दिल्ली को बाईपास करके सीधे इन शहरों को कनेक्ट करेगा, और IGI एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट तक हाई-स्पीड लिंक का हिस्सा बनेगा.

गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा RRTS कॉरिडोर डिटेल्स

लंबाई: लगभग 60-65 किमी (कुछ रिपोर्ट्स में 61 किमी).

लगभग 60-65 किमी (कुछ रिपोर्ट्स में 61 किमी). अनुमानित लागत: ₹15,000 करोड़.

₹15,000 करोड़. शुरुआत: गुरुग्राम के IFFCO चौक (सेक्टर 29 के पास) से, जो दिल्ली-बावल RRTS कॉरिडोर से इंटरचेंज होगा.

गुरुग्राम के IFFCO चौक (सेक्टर 29 के पास) से, जो दिल्ली-बावल RRTS कॉरिडोर से इंटरचेंज होगा. रूट: IFFCO चौक से सेक्टर 54 (गोल्फ कोर्स रोड) होते हुए गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड (MDR-137) के साथ फरीदाबाद पहुंचेगा. यहां बाटा चौक से गुजरेगा, फिर सेक्टर 85-86 के चौराहे (डिवाइडर रोड) से होकर FNG एक्सप्रेसवे के साथ नोएडा में प्रवेश करेगा. नोएडा में सेक्टर 142-168 के चौराहे के पास स्टेशन होगा, और अंत में ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर जंक्शन पर समाप्त होगा. सूरजपुर पर यह गाजियाबाद-जेवर एयरपोर्ट RRTS से जुड़ेगा.

IFFCO चौक से सेक्टर 54 (गोल्फ कोर्स रोड) होते हुए गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड (MDR-137) के साथ फरीदाबाद पहुंचेगा. यहां बाटा चौक से गुजरेगा, फिर सेक्टर 85-86 के चौराहे (डिवाइडर रोड) से होकर FNG एक्सप्रेसवे के साथ नोएडा में प्रवेश करेगा. नोएडा में सेक्टर 142-168 के चौराहे के पास स्टेशन होगा, और अंत में ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर जंक्शन पर समाप्त होगा. सूरजपुर पर यह गाजियाबाद-जेवर एयरपोर्ट RRTS से जुड़ेगा. स्टेशन: शुरुआत में 6 स्टेशन प्रस्तावित – IFFCO चौक, सेक्टर 54 (गुरुग्राम), बाटा चौक (फरीदाबाद), सेक्टर 85-86 (फरीदाबाद), सेक्टर 142-168 (नोएडा), सूरजपुर (ग्रेटर नोएडा).

शुरुआत में 6 स्टेशन प्रस्तावित – IFFCO चौक, सेक्टर 54 (गुरुग्राम), बाटा चौक (फरीदाबाद), सेक्टर 85-86 (फरीदाबाद), सेक्टर 142-168 (नोएडा), सूरजपुर (ग्रेटर नोएडा). यात्रा समय: IFFCO चौक से फरीदाबाद तक मात्र 22 मिनट, नोएडा तक 38 मिनट. ट्रेनें 160-180 किमी/घंटा की स्पीड से चलेंगी, हर 5-7 मिनट में फ्रीक्वेंसी.

IFFCO चौक से फरीदाबाद तक मात्र 22 मिनट, नोएडा तक 38 मिनट. ट्रेनें 160-180 किमी/घंटा की स्पीड से चलेंगी, हर 5-7 मिनट में फ्रीक्वेंसी. ट्रेन: 10 छह-कोच ट्रेनें, प्रत्येक में 1,928 यात्रियों की क्षमता (408 सीटें).

प्रगति: Detailed Project Report फाइनल हो चुकी है. दिसंबर 2025 तक जियो-टेक्निकल सर्वे पूरा हुआ. निर्माण दिसंबर 2026 से शुरू होने की संभावना, 4.5 वर्ष में पूरा होने का लक्ष्य.

यह कॉरिडोर दिल्ली को बाईपास कर ट्रैफिक लोड कम करेगा, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा, और पर्यावरण अनुकूल होगा. अन्य कॉरिडोर जैसे दिल्ली-करनाल (90 मिनट में दिल्ली-करनाल) और दिल्ली-अलवर भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं.

कुल 8 कॉरिडोर शामिल

NCRTC का लक्ष्य 2041 तक 709 किमी RRTS नेटवर्क विकसित करना है, जिसमें कुल 8 कॉरिडोर शामिल हैं. यह परियोजना NCR के शहरी विकास के लिए गेम-चेंजर साबित होगी, जहां लाखों लोग रोजाना तेज, सुरक्षित और किफायती यात्रा कर सकेंगे.