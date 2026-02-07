  • Hindi
  • India Hindi
  • Namo Bharat Train Take To Reach Delhi From Meerut Centre Major Update In Lok Sabha

मेरठ से दिल्ली कितनी देर में पहुंचेगी Namo Bharat ट्रेन? सरकार ने दिया ये बड़ा अपडेट

Delhi-Meerut RRTS: दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का 96.4% काम पूरा हो चुका है. वहीं इस पूरी तरह शुरू होने पर यह सफर 1 घंटे से कम का होगा और रोजाना 1.67 लाख यात्री इसका लाभ उठाएंगे.

Published date india.com Published: February 7, 2026 5:51 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
Delhi meerut vande bharat train
दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट कॉरिडोर को लेकर केन्द्र सरकार ने लोकसभा में बड़ा अपडेट दिया है.

दिल्ली से मेरठ के बीच अपडाउन करने वाले लाखों यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. सरकार ने इस दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल ट्रांसिट कॉरिडोर को लेकर सरकार ने लोकसभा में बड़ा अपडेट दिया है. सरकार की ओर आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि इस रेल कॉरिडोर के शुरू होने से दिल्ली मेरठ का सफर 1घंटे से भी कम समय में पूरा हो जाएगा, वहीं, अभी दूसरे यातायात के साधनों से इस सफर में 1 से2 घंटे लगते हैं. आइये जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से…

लोकसभा में सरकार ने क्या बताया?

आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने 5 फरवरी को लोकसभा में बताया कि 82.15 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का 96.40 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. वहीं, दिसंबर 2025 तक प्रोजेक्ट की वित्तीय प्रगति भी 90 प्रतिशत के पार पहुंच गई है. बता दें कि इस पूरे प्रोजेक्ट की लंबाई 82.15 किलोमीटर है, जिसमें से 55 किलोमीटर का हिस्सा फिलहाल यात्रियों के लिए चालू है. बाकी बचे हुए हिस्से पर काम अंतिम चरण में है, जिसे जल्द ही जनता के लिए खोलने की तैयारी है.

रोजाना इतने लोग करेंगे अपडाउन

नमो भारत ट्रेन शुरू होने के बाद मेरठ से सराय काले खां (दिल्ली) के बीच का सफर 1 घंटे से भी कम समय में पूरा होगा. वर्तमान में सड़क मार्ग से इस दूरी को तय करने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। इस हाई-स्पीड ट्रेन से समय की भारी बचत होगी. सरकार के अनुमान के अनुसार, जब यह पूरा कॉरिडोर चालू हो जाएगा, तब रोजाना लगभग 1.67 लाख यात्री नमो भारत से यात्रा करेंगे. यह ट्रेन न केवल समय बचाएगी, बल्कि सड़क पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से भी बड़ी राहत देगी.

रोजगार के नए द्वार खुलेंगे

नमो भारत ट्रेन की एक खास बात इसकी समावेशिता है. प्रोजेक्ट में महिलाओं की भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया है. ट्रेन ऑपरेटर्स और स्टेशन कंट्रोलर्स में 35 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं, जो स्थानीय कस्बों और गांवों से भर्ती की गई हैं. सरकार की मानें तो मेरठ से दिल्ली की दूरी कम होने से मेरठ के लोगों के लिए दिल्ली में करीब 7 लाख अतिरिक्त नौकरियों तक पहुंच आसान हो जाएगी.

बता दें कि सरकार का प्रयास दिल्ली के सराय काले खां स्टेशन को कनेक्टिविटी का महा-हब बनाने की है. यहां नमो भारत को दिल्ली मेट्रो, भारतीय रेलवे और बस नेटवर्क के साथ जोड़ा जाएगा. इसके अलावा, मेरठ मेट्रो भी इसी कॉरिडोर पर चलेगी, जिससे सरकार को करीब 6,300 करोड़ रुपये की बचत हुई है. इस प्रोजेक्ट से अब तक करीब 25 लाख वाहनों की यात्रा कम हुई है, जिससे 69 लाख किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन घटा है. साथ ही, गाजियाबाद में ‘हरनंदीपुरम’ और ‘न्यू मेरठ’ जैसी आधुनिक टाउनशिप भी इस कॉरिडोर के आसपास विकसित की जा रही हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.