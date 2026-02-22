By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
नमो भारत बनाम कार: दिल्ली-मेरठ के सफर में पैसे और समय की कितनी होगी बचत? जानिए सबकुछ
Delhi Meerut Namo Bharat Route Fare: दिल्ली और मेरठ के बीच रोजाना सफर करने वालों के लिए नमो भारत क्या वाकई कार से बेहतर और सस्ती है?
Delhi Meerut Rapid Rail Route Fare: दिल्ली और मेरठ के बीच का सफर दशकों तक यात्रियों के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है. कभी घंटों का ट्रैफिक जाम, तो कभी पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें, लेकिन नमो भारत के आने के बाद अब यह समीकरण पूरी तरह बदल गया है.
अगर आप भी रोजाना या अक्सर दिल्ली से मेरठ का सफर करते हैं और आपके मन में भी ये सवाल है कि अपनी कार से जाना बेहतर है या नमो भारत ट्रेन से, तो यहां आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा.
कार से दिल्ली-मेरठ का सफर
दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ तक की दूरी लगभग 70 से 80 किलोमीटर है. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे बनने के बाद समय तो कम हुआ है, लेकिन दिल्ली और मेरठ के शहरी इलाकों का ट्रैफिक आज भी एक बड़ी समस्या है. सामान्य घंटों में कार से यह सफर तय करने में 90 से 120 मिनट लग जाते हैं. पीक ऑवर्स में यह समय बढ़कर 2.5 घंटे भी हो सकता है.
नमो भारत से सफर
नमो भारत ट्रेन की डिजाइन स्पीड 180 किमी/घंटा है और यह औसतन 100-110 किमी/घंटा की रफ्तार से चलती है. आप सराय काले खां से मोदीपुरम तक की दूरी मात्र 50 से 55 मिनट में तय कर लेंगे. यानी कार के मुकाबले सीधे तौर पर आपकी जिंदगी का एक घंटा हर तरफ से बचेगा.
ट्रेन का रूट
सराय काले खां से चलकर नमो भारत ट्रेन न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधार, दुहाई, दुहाई डिपो, मुरादनगर, मोदी नगर दक्षिण, मोदी नगर उत्तर, मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम मेरठ तक जाएगी.
जेब पर कितना असर?
अब बात करते हैं सबसे जरूरी मुद्दे यानी खर्च की. जब हम सफर के खर्च और अपनी जेब पर पड़ने वाले असर की बात करते हैं, तो नमो भारत निजी कार के मुकाबले काफी किफायती साबित होती है. यदि आप अपनी पर्सनल कार (पेट्रोल/डीजल) से दिल्ली-मेरठ के बीच आना-जाना करते हैं, तो ईंधन का खर्च ही लगभग 600 से 800 रुपये के बीच बैठता है.
इसके अलावा, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का दोनों तरफ का टोल टैक्स 160 रुपये और पार्किंग व मेंटेनेंस के 100 से 200 रुपये अलग से जोड़ने पड़ते हैं. इस तरह कार से एक दिन के सफर का कुल खर्च 900 से 1200 रुपये तक पहुंच जाता है. इसके विपरीत, नमो भारत ट्रेन में सफर करना बेहद सस्ता है.
यहां आपको ईंधन या टोल टैक्स की चिंता नहीं करनी पड़ती और आने-जाने का अनुमानित किराया मात्र 160 से 200 रुपये के बीच रहता है. चूंकि इसमें पार्किंग या गाड़ी के रखरखाव का कोई अतिरिक्त बोझ नहीं है, इसलिए कुल दैनिक खर्च 200 से 250 रुपये के भीतर ही सिमट जाता है. सीधा हिसाब लगाया जाए तो कार के मुकाबले नमो भारत से सफर करने पर आप हर दिन लगभग 700 से 900 रुपये की बड़ी बचत कर सकते हैं.
कार का खर्च
यदि आपकी कार 15 का माइलेज देती है, तो 160 किमी आने-जाने के लिए करीब 11 लीटर ईंधन लगेगा, जिसकी कीमत आज के रेट पर 1000 रुपये के आसपास होगी. इसमें टोल टैक्स जोड़ दें तो एक दिन का खर्चा 1200 तक पहुंच जाता है.
नमो भारत का खर्च
नमो भारत ट्रेन के किराये की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सराय काले खां से मोदीपुरम तक का किराया करीब 210 रुपये हो सकता है. यानी आप कार के एक दिन के खर्च में पूरे हफ्ते नमो भारत से सफर कर सकते हैं.
ड्राइविंग का तनाव बनाम ट्रेन का आराम
भले ही एक्सप्रेसवे शानदार है, लेकिन दिल्ली के गाजीपुर या मेरठ के परतापुर जैसे इलाकों में जाम झेलना मानसिक रूप से थका देने वाला होता है. साथ ही, गाड़ी चलाते समय आप न तो काम कर सकते हैं और न ही आराम.
नमो भारत की सुविधाएं
नमो भारत किसी बुलेट ट्रेन से कम नहीं है. इसमें आपको एसी कोच, फ्री वाई-फाई और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, आरामदायक रिक्लाइनिंग सीटें और पर्याप्त लेग-स्पेस मिलता है. ट्रेन में बिना किसी ट्रैफिक के झंझट के एकदम स्मूथ सफर होगा. इस समय का उपयोग आप लैपटॉप पर काम करने, किताब पढ़ने या बस झपकी लेने के लिए कर सकते हैं.
प्रदूषण कम करने में देंगे योगदान
आज के दौर में कार्बन फुटप्रिंट कम करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है. एक कार में अधिकतम 4-5 लोग सफर करते हैं, जबकि नमो भारत की एक ट्रेन हजारों लोगों को एक साथ ले जाती है. नमो भारत को चुनने का मतलब है सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम करना और प्रदूषण को घटाना. यदि आप अकेले या दो लोग सफर कर रहे हैं, तो नमो भारत हर लिहाज से कार से कहीं आगे है.
कार तभी फायदेमंद है जब आप पूरे परिवार यानी 4-5 लोगों के साथ जा रहे हों और आपको मेरठ के अंदरूनी इलाकों में कई जगह रुकना हो. लेकिन दिल्ली-मेरठ डेली कम्यूटर्स के लिए, नमो भारत सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल अपग्रेड है. यह न केवल आपके पैसे बचाती है, बल्कि आपको वह क्वालिटी टाइम वापस देती है जो आप अब तक ट्रैफिक में गंवा देते थे.
