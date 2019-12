नई दिल्‍ली: महाराष्‍ट्र में विरोध के बावजूद अंतत: आम सह‍मति से अध्‍यक्ष बनने का रास्‍ता आज रविवार को खुल गया. विपक्षी दल बीजेपी ने अनुरोध के बाद अपने कैंडिडेट की उम्‍मीदवारी वापस लेने का फैसला किया है. इसके बाद कांग्रेस विधायक व महा विकास अघाडी के उम्‍मीदवार नाना पटोले का विधानसभा अध्‍यक्ष के पद पर निर्विरोध चुने जाने का रास्‍ता तय हो गया है. अब महज घोषणा और पदभार ग्रहण करने की औपचारिकता बची है.

बता दें कि पटोले विदर्भ में साकोली विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, पटोले का विधायक के तौर पर यह चौथा कार्यकाल है. एक बार वह बीजेपी से लोकसभा सदस्‍य रह चुके हैं.

आज विशेष सत्र शुरू होने के पहले विधानसभा के प्रोटेम स्‍पीकर दिलीप वलसे पाटिल ने सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई थी. सत्‍तारूढ़ दलों और अन्‍य विधायकों ने अध्‍यक्ष का चुनाव निर्विरोध करने की बात कही, तो विपक्षी पार्टी भाजपा इस पर तैयार हो गई और उसने अपने उम्‍मीदवार की वापसी की घोषणा कर दी. इसके बाद भाजपा उम्मीदवार किशन कथोरे ने रविवार को अपना नामांकन वापस ले लिया है. नामांकन वापस लेने की समयसीमा रविवार को सुबह दस बजे तक थी

बीजेपी प्रदेश अध्‍यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने बताया कि विधानसभा अध्‍यक्ष पद के लिए पहले बीजेपी ने किसन कथोरे का नॉमिनेशन किया था, लेकिन उकसाने वालों के निवेदन करने पर हमने कथोरे की उम्‍मीदवारी वापस करने का फैसला किया है.

Chandrakant Patil, Maharashtra BJP President: BJP had nominated Kisan Kathore for the post of Maharashtra Assembly Speaker, yesterday. But, after incumbents’ request, we have decided to withdraw Kathore’s candidature. pic.twitter.com/jQiOvd1PUB

एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा, पहले विपक्ष ने विधानसभा स्‍पीकर के पद के लिए नॉमिनेशन किया था, लेकिन अन्‍य विधायकों के निवेदन और सदन की मर्यादा रखने के लिए, उन्‍होंने (बीजेपी) ने नाम वापस ले लिया है. अब स्‍पीकार का चुनाव निर्विरोध होगा.

Chagan Bhujbal, NCP on Maharashtra Assembly Speaker Election: Earlier, Opposition also filled form for the post of Assembly Speaker, but after request by other MLAs and to keep dignity of Assembly intact, they have taken back the name. Now, election of Speaker to happen unopposed pic.twitter.com/V1FUeThMnK

