'अग्रोहा धाम' में कुछ ही देर में होगा नंद किशोर गोयनका का अंतिम संस्कार- श्रद्धांजलि देने पहुंचे खट्टर समेत कई नेता

Nand Kishore Goenka Funeral: Essel Group के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका पंचतत्व में विलीन हुए. उनका अंतिम संस्कार हिसार के ‘अग्रोहा धाम’ में हुआ. इस अंतिम यात्रा में भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा. भीड़ ने बाबू जी अमर रहें… के नारे लगाए.
बता दें कि, नंद किशोर गोयनका का सोमवार (13 जुलाई) को मुंबई में निधन हो गया था. नंद किशोर गोयनका ने 96 साल की उम्र में मुंबई में मौजूद अपने आवास पर आखिरी सांस ली. उनका पार्थिव शरीर सोमवार को उनके निवास स्थान A रोड, वसंत सागर, मरीन ड्राइव में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था.
28 सितंबर 1930 को जन्मे नंद किशोर गोयनका ने अपना अधिकांश जीवन सामाजिक कार्यों और राष्ट्रसेवा के लिए समर्पित किया. वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय स्वयंसेवक रहे और संगठन में विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. कारोबार से दूरी बनाकर उन्होंने समाजहित के कार्यों, धार्मिक गतिविधियों और विशेष रूप से गौसेवा को अपनी प्राथमिकता बनाया. उनके सरल स्वभाव, अनुशासित जीवन और सेवा भाव के कारण समाज में उन्हें अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था.
उनकी अंतिम यात्रा में देश के कई प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक नेताओं ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की. हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, विधायक विनोद भ्याना, पूर्व मंत्री कमल गुप्ता, आदमपुर विधायक चंद्रप्रकाश और राजस्थान के नौहर विधायक अमित चाचाण समेत अनेक गणमान्य लोग अग्रोहा धाम पहुंचे. सभी ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके सामाजिक योगदान को याद किया.
हिसार और आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे. श्रद्धालुओं का जनसैलाब अग्रोहा धाम में उमड़ पड़ा. अंतिम यात्रा के दौरान लोग भावुक नजर आए और ‘बाबू जी अमर रहें’ के नारों के साथ उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार स्थल तक ले जाया गया. पूरे वातावरण में शोक के साथ-साथ उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था.
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