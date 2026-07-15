पंचतत्व में विलीन हुए नंद किशोर गोयनका, 'अग्रोहा धाम' में नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई

हरियाणा के 'अग्रोहा धाम' में पूरे विधि-विधान से नंद किशोर गोयनका का अंतिम संस्कार किया गया. एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका का 13 जुलाई को निधन हो गया था.

Written by: Parinay Kumar
Updated: July 15, 2026, 1:35 PM IST
पंचतत्व में विलीन हुए नंद किशोर गोयनका, 'अग्रोहा धाम' में नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई

एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका पंचतत्व में विलीन हो गये. हिसार के ‘अग्रोहा धाम’ में बुधवार (जुलाई, 15, 2026) को पूरे विधि-विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. नंद किशोर गोयनका का निधन 13 जुलाई को 96 साल की उम्र में हो गया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गजों ने उनके निधन पर शोक जताया है. नंद किशोर गोयनका को अंतिम विदाई देने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी ‘अग्रोहा धाम’ पहुंचे.

अंतिम विदाई देने पहुंचे कई दिग्गज

मनोहर लाल खट्टर के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, हांसी से विधायक विनोद भ्याना, हरियाणा के पूर्व मंत्री कमल गुप्ता, आदमपुर से विधायक चंद्रप्रकाश समेत कई दिग्गजों ने उन्हें ‘अग्रोहा धाम’ पहुंचकर श्रद्धांजलि दी.

और पढ़ें: 'समाज के लिए अपूरणीय क्षति',PM मोदी ने Essel Group के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता के निधन पर जताया शोक

RSS के समर्पित स्वयंसेवक थे नंद किशोर गोयनका

28 सितंबर 1930 को जन्म लेने वाले नंद किशोर गोयनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित स्वयंसेवक थे. संघ में उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाईं. कारोबार से दूर रहने वाले नंद किशोर गोयनका हमेशा सामाजिक कार्यों और गोसेवा में समर्पित रहे. वैश्य समाज को एकजुट करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए. इसके अलावा अग्रसेन व्यापारियों के महाराजा अग्रसेन की राजधानी अग्रोहा के विकास में बड़ी भूमिका निभाई.

PM मोदी ने जताया शोक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ. सुभाष चंद्रा को खत लिखकर संवेदनाएं व्यक्त की.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, ‘नंद किशोर गोयनका जी के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ. इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं आप व पूरे परिवार के साथ हैं. प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी नंद किशोर गोयनका जी ने अपने दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन में परिश्रम को सर्वोच्च स्थान दिया. पारिवारिक व्यवसाय के मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने अपने आदर्शों और कर्मनिष्ठा से समूह की यात्रा में योगदान दिया.

उन्होंने न केवल व्यावसायिक परंपराओं को समृद्ध किया, बल्कि समाज के प्रति अपने दायित्यों का भी पूरी निष्ठा से निर्वहन किया. राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ की सेवा, संगठन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित उनका जीवन सादगी और कोल कल्याण की भावना का उदाहरण रहा. यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे उनसे कई बार मिलने का अवसर मिला और उनका आत्मीय व्यवहार सदैव मेरी स्मृति में रहेगा. उनका जाना समाज के लिए अपूरणीय क्षति है.

उन्होंने आगे लिखा, ‘नंद किशोर गोयनका जी आज हमारे बीच नहीं हैं पर उनका भरपूर जीवन आने वाले पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगा. उनका स्नेह, स्मृतियां व शिक्षाएं सदैव परिवार के साथ रहेंगी. ईश्वर से प्रार्थना है कि वह अपने परिवार व शुभचिंतकों को यह दुख सहन करने की शक्ति व धैर्य प्रदान करें. ऊं शान्ति!

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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