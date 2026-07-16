'सच्चे कर्मयोगी थे नंद किशोर गोयनका...', VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि, जानें क्या बोले

वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने दिवंगत श्री नंद किशोर गोयनका को सच्चा कर्मयोगी बताते हुए श्रद्धांजलि दी. उन्होंने आरएसएस, गौसेवा, अग्रोहा धाम और समाज सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

Written by: Tanuja Joshi
Published: July 16, 2026, 10:05 AM IST
'सच्चे कर्मयोगी थे नंद किशोर गोयनका...', VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि, जानें क्या बोले

हरियाणा से पूर्व राज्यसभा सांसद और एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका का सोमवार (13 जुलाई) को मुंबई में निधन हुआ था. बुधवार (15 जुलाई) को अग्रोहा स्थित गोयनका उद्यान में उनका अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान अंतिम संस्कार में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, हरियाणा सरकार के मंत्री रणबीर गंगवा, राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला, हांसी के विधायक विनोद भ्याणा, आदमपुर विधायक चंद्र प्रकाश, पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, पूर्व राज्यसभा सदस्य डा. डीपी वत्स, पूर्व मंत्री डा. कमल गुप्ता और अन्य समाजसेवी लोग मौजूद रहे.

विश्व हिंदू परिषद (VHP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी दिवंगत नंद किशोर गोयनका को एक दुर्लभ ‘कर्मयोगी’ बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि उनका जीवन-दर्शन, समर्पण और सांस्कृतिक मूल्य आने वाली पीढ़ियों तक भारतीय समाज का मार्गदर्शन करते रहेंगे. हाल ही में 96 साल की उम्र में नंद किशोर गोयनका का निधन हो गया. हरियाणा के हिसार में पूरे वैदिक रीति-रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. वे केवल वरिष्ठ उद्योगपति और एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता ही नहीं थे, बल्कि राष्ट्रीय पुनर्जागरण, गौसेवा और सामाजिक संगठन के एक शांत और समर्पित सूत्रधार के रूप में भी देशभर में याद किए जा रहे हैं.

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RSS के संस्कारों और ‘राष्ट्र प्रथम’ की विचारधारा से जुड़ा जीवन

28 सितंबर 1930 को हिसार में जन्मे नंद किशोर गोयनका ने अपने जीवन की नींव कठिन परिश्रम, नैतिक मूल्यों और भारतीय संस्कृति में रखी. शुरुआती संघर्षों ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ाव ने उन्हें राष्ट्रहित के लिए समर्पित जीवन जीने की प्रेरणा दी. उनके लिए राष्ट्रवाद केवल भाषणों का विषय नहीं था, बल्कि दैनिक जीवन का अनुशासन था. उन्होंने आरएसएस के ‘राष्ट्र प्रथम’ मंत्र को विनम्रता, समयपालन और निस्वार्थ सेवा के रूप में अपने जीवन में उतारा. उन्होंने कभी भी अपने कार्यों का प्रचार या व्यक्तिगत प्रसिद्धि नहीं चाही.

VHP और गौसेवा में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका

श्री नंद किशोर गोयनका हरियाणा प्रांत में विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष रहे और गौरक्षा की केंद्रीय समिति के सक्रिय सदस्य भी थे. उनका मानना था कि हिंदू समाज का संगठन और उसकी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा प्रत्येक जागरूक नागरिक का दायित्व है. उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए वीएचपी के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, ‘नंद किशोर गोयनका का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया है, लेकिन उनके गुण, कर्म और महानता अमर रहेंगे. महाराजा अग्रसेन के सच्चे वंशज के रूप में उन्होंने अग्रोहा धाम को वैश्य समाज का प्रमुख तीर्थस्थल बनाया. गौसेवा और मातृभूमि के प्रति उनका समर्पण सदैव स्मरणीय रहेगा.’

अग्रोहा धाम को बनाया सांस्कृतिक चेतना का केंद्र

महर्षि अग्रसेन की प्राचीन राजधानी अग्रोहा समानता, सहयोग और ‘एक ईंट, एक रुपया’ जैसी ऐतिहासिक परंपरा का प्रतीक रही है. नंद किशोर गोयनका ने इस विरासत को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का संकल्प लिया. उनके प्रयासों से अग्रोहा धाम केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं रहा, बल्कि एक भव्य तीर्थ और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ. उन्होंने इसे मंदिर परिसर तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अग्रवाल और वैश्य समाज की सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक एकता और राष्ट्रीय समरसता का केंद्र बनाया. आज यहां दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

सादगी और निस्वार्थ सेवा से भरा जीवन

देश के प्रभावशाली औद्योगिक परिवार से जुड़े होने के बावजूद श्री गोयनका ने हमेशा बेहद सादा जीवन जिया. उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक संस्थानों और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए बिना किसी प्रचार के उदारतापूर्वक योगदान दिया. उनके चार बेटे डॉ. सुभाष चंद्रा, लक्ष्मी नारायण, जवाहर और अशोक गोयल आज भी उन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ा रहे हैं. परिवार की संस्थाओं में दिखाई देने वाला अनुशासन, साहस और भारतीय संस्कार उनके द्वारा दिए गए जीवन मूल्यों की ही झलक है. भले ही नंद किशोर गोयनका आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन एक समाजसेवी, राष्ट्रनिष्ठ विचारक और गौभक्त के रूप में उनका योगदान भारतीय समाज और संस्कृति में हमेशा अमिट रहेगा.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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