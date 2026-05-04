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Nandigram Assembly Election Result Live Updates: नंदीग्राम में किसके सिर सजेगा ताज? कौन आगे, कौन पीछे? यहां मिलेगा पल-पल का अपडेट
Nandigram Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates: पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट में से एक नंदीग्राम में BJP उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) और TMC के पबित्र कर (Pabitra Kar) के बीच मुख्य मुकाबला है. यहां आपको नंदीग्राम सीट के पल-पल का अपडेट मिलेगा.
Nandigram Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आज जाएंगे. बंगाल में 2 चरणों में हुए विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई है. बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से सबसे हॉट मानी जा रही नंदीग्राम में इस बार किसे जीत मिलेगी इस पर सबकी नजरें टिकी हैं. नंदीग्राम (Nandigram Election Results) में मुख्य मुकाबला BJP के दिग्गज नेता सुवेंदु अधिकारी और TMC के पबित्र कर (Pabitra Kar) के बीच है. कांग्रेस ने यहां से सेख जरियातुल हुसैन (Sekh Jariatul Hossain) को उम्मीदवार बनाया है. सुवेंदु अधिकारी ने यहां 2021 के पिछले चुनाव में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को हराया था और अब वे अपनी तीसरी जीत के लिए चुनावी मैदान में हैं. नंदीग्राम एक बार फिर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई का मैदान बन गया है. सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम में चुनावी जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे या फिर पवित्र कर इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में कोई बड़ा उलटफेर कर पाएंगे. नंदीग्राम विधानसभा चुनाव रिजल्ट के पल-पल के अपडेट के लिए India.com के साथ बने रहें और पेज को समय-समय पर रिफ्रेश करते रहें.
Nandigram Election Result Live Updates
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