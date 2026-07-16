Essel Group के चेयरमैन सुभाष चंद्रा के पिता नंदकिशोर गोयनका को दी गई श्रद्धांजलि, सादगी को किया नमन

हिसार में समाजसेवी नंदकिशोर गोयनका को श्रद्धांजलि दी गई. कई बड़े नेताओं और समाज के लोगों ने उन्हें याद किया. गृहमंत्री अमित शाह ने भी डॉ. सुभाष चंद्रा को शोक संदेश भेजा.

Written by: Rishabh Kumar
Published: July 16, 2026, 9:35 PM IST
Essel Group के चेयरमैन सुभाष चंद्रा के पिता नंदकिशोर गोयनका को दी गई श्रद्धांजलि, सादगी को किया नमन
नंदकिशोर गोयनका को दी गई श्रद्धाजंलि

हिसार के देवी भवन स्थित गोयनका सदन में गुरुवार को एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता और जाने-माने समाजसेवी नंदकिशोर गोयनका को श्रद्धांजलि दी गई. इस मौके पर राजनीति, उद्योग, समाज सेवा और पत्रकारिता से जुड़े कई बड़े लोग पहुंचे. सभी ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए और गोयनका परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. लोगों ने कहा कि नंदकिशोर गोयनका ने पूरी जिंदगी सादगी, ईमानदारी और समाज की भलाई के लिए काम किया. उनके काम और सोच को हमेशा याद रखा जाएगा. सभा में मौजूद सभी लोगों ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना भी की.

भूपेंद्र हुड्डा और जयप्रकाश ने याद किए पुराने रिश्ते

हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उन्हें कई बार नंदकिशोर गोयनका से मिलने का मौका मिला. उन्होंने बताया कि समाज के कामों, खासकर अग्रवाल धाम जैसे कई कामों में उनकी भागीदारी हमेशा प्रेरणा देने वाली रही. हुड्डा ने कहा कि वे बिना किसी स्वार्थ के समाज की सेवा करने वाले इंसान थे. वहीं हिसार के सांसद जयप्रकाश (जेपी) ने कहा कि नंदकिशोर गोयनका अपनी बात के पक्के और भरोसेमंद व्यक्ति थे. उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उनका सहयोग मिला था. समाज सेवा को उन्होंने हमेशा सबसे ऊपर रखा और अपने अच्छे व्यवहार से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई.

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डॉ. सतीश पूनिया और विपुल गोयल ने बताया प्रेरणादायक व्यक्तित्व

भाजपा के पूर्व हरियाणा प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया ने कहा कि नंदकिशोर गोयनका के प्रति लोगों का सम्मान उनकी अंतिम यात्रा में साफ दिखाई दिया. उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना उसके प्रति सच्चे सम्मान का संकेत होता है. उन्होंने कहा कि उम्र के आखिरी समय तक भी उनका समाज सेवा से जुड़ाव बना रहा. वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि नंदकिशोर गोयनका केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि अपने आप में एक संस्था थे. वे हर विषय पर सरल तरीके से समाधान बताते थे और परिवार को भी समाज सेवा, अच्छे संस्कार और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की सीख देते थे.

कई बड़े नेताओं और समाज के लोगों ने दी श्रद्धांजलि

श्रद्धांजलि सभा में हरियाणा के कई विधायक, मंत्री, सांसद, समाजसेवी, उद्योगपति, वरिष्ठ पत्रकार और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए. इनमें जस्सी पेटवाड़, बीबी बत्रा, चंद्रप्रकाश, नरेश सेलवाल, हिसार के महापौर प्रवीण पोपली, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ. आशा खेदड़, सुनील भारतम, पूर्व मंत्री सुभाष गोयल और कांग्रेस नेता राहुल मक्कड़ सहित कई प्रमुख लोग मौजूद रहे. सभी ने कहा कि नंदकिशोर गोयनका का जीवन समाज के लिए मिसाल था. उन्होंने अपने व्यवहार, सादगी और सेवा भाव से लोगों का दिल जीता. उनके बताए रास्ते पर चलना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी.

अमित शाह ने डॉ. सुभाष चंद्रा को भेजा शोक संदेश

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी डॉ. सुभाष चंद्रा को पत्र भेजकर गहरा दुख जताया. 13 जुलाई 2026 को भेजे गए इस शोक संदेश में उन्होंने कहा कि पिता का निधन जीवन की ऐसी कमी है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता. उन्होंने लिखा कि इस कठिन समय में उनकी संवेदनाएं पूरे गोयनका परिवार के साथ हैं. अमित शाह ने श्रीमद्भगवद्गीता का उल्लेख करते हुए कहा कि जन्म और मृत्यु प्रकृति का अटल नियम है. उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि स्वर्गीय नंदकिशोर गोयनका की आत्मा को शांति मिले और परिवार को इस दुख को सहने का साहस मिले.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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