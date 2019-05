नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को नव निर्वाचित सांसदों को बड़बोलेपन और मीडिया में छपने एवं दिखने की उत्कंठा से बचने की नसीहत दी. साथ ही कहा कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारियां है, इन्हें हमें निभाना है, वरना देश माफ नहीं करेगा. संसद के केंद्रीय कक्ष में राजग एवं भाजपा नेताओं एवं सांसदों की मौजूदगी में मोदी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों से मेरा आग्रह रहेगा कि मानवीय संवेदनाओं के साथ अब कोई भी हमारे लिए पराया नहीं रह सकता है. इसकी ताकत बहुत बड़ी होती है. दिलों को जीतने की कोशिश करेंगे.

PM Narendra Modi: 2019 elections have worked towards breaking down walls and connecting hearts. In a way they had become a way to unite the society…This gave a new height to these elections. The people have started a new era and all of us are a witness to it. pic.twitter.com/TnDhmbnAc0

— ANI (@ANI) May 25, 2019