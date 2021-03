Narendra Modi Best wishes to Prime Minister Imran Khan प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है. बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान शनिवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए और उन्होंने खुद को घर में पृथक कर लिया है. स्वास्थ्य मामलों पर प्रधानमंत्री के शीर्ष सलाहकार डॉक्टर फैसल सुल्तान ने यह जानकारी दी. Also Read - Aaditya Thackeray Tests Positive for COVID19: कोरोना पॉजिटिव पाए गए महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे, ट्वीट कर बोले- हल्के लक्षण हैं

इमरान खान के स्वास्थ्य की कामना करते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, "COVID-19 से शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रधान मंत्री इमरान खान को शुभकामनाएँ."

गौरतलब है कि खान (67) ने राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के पहले चरण में बृहस्पतिवार को कोविड-19 रोधी टीका लगवाया था. राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा, नियमन एवं संयोजन को लेकर प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार डॉक्टर सुल्तान ने ट्विटर पर खान के संक्रमित होने की पुष्टि की. उन्होंने ट्वीट किया, ‘प्रधानमंत्री इमरान खान कोविड-19 की चपेट में आ गए हैं और उन्होंने अपने आवास पर खुद को पृथक कर लिया है.’

खान के प्रवक्ता डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि प्रधानमंत्री को हल्का बुखार और खांसी है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा, नियमन तथा संयोजन मंत्रालय ने खान के टीका लगवाए जाने पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि कोविड-19 टीके की दूसरी खुराक लेने के दो से तीन सप्ताह बाद एंटीबॉडी विकसित होती है.

मंत्रालय ने ट्वीट किया, ‘प्रधानमंत्री इमरान खान जिस समय वायरस की चपेट में आए. तब तक उनपर टीकाकरण का पूरी तरह असर नहीं हुआ था. उन्होंने महज दो दिन पहले टीके की पहली खुराक ली है. दो दिन एएनवाई टीके के प्रभावी होने के हिसाब से बहुत कम समय है.’