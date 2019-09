नई दिल्ली: मंगलवार को नरेंद्र मोदी अपना 69वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को जन्मदिन की बधाई दी. सोनिया ने अपने बधाई संदेश में कहा कि वह प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देती हैं और उनके स्वस्थ, खुशहाल और दीर्घायु होने की कामना करती हैं. इस मौके पर अलग-अलग क्षेत्रों के नामचीन लोगों ने उन्हें बधाई दी.

नीतीश ने आधी रात में दी शुभकामनाएं

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं. नीतीश ने प्रधानमंत्री के स्वस्थ एवं दीर्घायु होने तथा सुदीर्घ राजनीतिक जीवन की भी कामना की है.

जगन मोहन रेड्डी ने लंबे सफर की दी शुभकामनाएं

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी. ट्विटर पर उन्होंने लिखा- हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई. राष्ट्र की सेवा में आगे लंबे सफर की शुभकामनाएं, स्वस्थ और सफल जीवन की कामना.

Warmest birthday greetings to our hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji. Wishing him a long, healthy & successful life ahead in the service of the Nation.

