नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने BJP शासित मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की. पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा की. मीटिंग में उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे. इस दौरान पीएम मोदी ने सरकारों को चलाए जाने के तरीके को बताया. पीएम मोदी ने ये भी बताया कि कैसे दूर दराज इलाकों के लोगों को लाभ पहुंचाया जाये और पारदर्शिता के साथ काम में तेजी आये.

पीएम मोदी ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से शासन के किसी न किसी क्षेत्र में अपनी सरकार के लिए जगह बनाने को कहा. पीएम ने मुख्यमंत्रियों के साथ 'जीवन की सुगमता' को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा है. पीएम मोदी ने कहा कि शासन को डेटा आधारित बनाएं, ताकि दूर-दराज के क्षेत्रों तक लाभ पहुंचाया जा सके और गति एवं पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके. ग्रामीण इलाकों में योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके.

Earlier today, continued the discussions with BJP CMs and Deputy CMs. They shared different good governance practices from their respective states: PM Narendra Modi pic.twitter.com/lTNrgdOP6G

