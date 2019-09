ह्यूस्टनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की एक सप्ताह की यात्रा पर गए हुए है. अपनी यात्रा के पहले दिन जहां वे ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में भाग लेगें वहीं इससे पहले उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र के मुख्य अधिका के साथ अहम बैठक की. विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि ऊर्जा क्षेत्र के अधिकारियो के साथ पीएम मोदी की बैठक सफल रही. मंत्रालय ने बताया कि यह बैठक ऊर्जा सुरक्षा के लिए साथ मिल कर काम करने और भारत-अमेरिका के बीच साझा निवेश के अवसरों को बढ़ाने पर केन्द्रित थी.

‘अमेरिका के लिए ख़ास है भारत, ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रम पाक के मुंह पर तमाचा, भारतीय प्रधानमंत्री सबसे बेहतरीन’

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया, ‘‘ आते ही सीधे काम शुरू. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ह्यूस्टन में ऊर्जा क्षेत्र के सीईओ के साथ अभी एक सफल गोलमेज बैठक सम्पन्न की. बातचीत भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा सुरक्षा के लिए साथ मिल कर काम करने और साझा निवेश के अवसरों को बढ़ाने पर केन्द्रित थी.’’

Getting straight to business.

PM @narendramodi just concluded a fruitful interaction with top energy sector CEOs at a Roundtable meeting in #Houston. Discussion focused on working together for energy security and expanding mutual investment opportunities between India & US. pic.twitter.com/UHnEFd9Oll

— Raveesh Kumar (@MEAIndia) September 22, 2019