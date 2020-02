प्रयागराज: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंच चुके हैं. इस दौरान उन्होंने परेड मैदान में लगभग 27 हजार दिव्यांगजन व वृद्धजन को उपकरण वितरित किया. प्रधानमंत्री ने 10 दिव्यांगजनों को अपने हाथ से उपकरण प्रदान किया. पीएम आगे तीन सौ दिव्यांगजन से अलग से मन की बात भी करेंगे. पीएम यहां सिर्फ दो घंटे ही रहेंगे. इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा दी गई. इस रैली के बाद पीएम हेलीकॉप्टर से चित्रकूट रवाना होंगे. वहां से बमरौली एयरपोर्ट लौटकर शाम को भारतीय वायुसेना के विशेष वायुयान से दिल्ली लौट जाएंगे.

Prime Minister Narendra Modi distributes assistive aids&devices to senior citizens & the differently-abled, at a distribution camp in Prayagraj. pic.twitter.com/rbX2VHEtzB

