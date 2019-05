नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 मई को राष्ट्रपति भवन में नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे. उनके बाद मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी. राष्ट्रपति भवन ने रविवार को यह जानकारी दी. बता दें कि निवर्तमान मंत्रिपरिषद के मंत्रियों ने शुक्रवार रात कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया था.

राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 मई को शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे. बता दें कि राष्ट्रपति ने शनिवार को भाजपा और राजग संसदीय दल नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नामित करते हुए केंद्र में नई सरकार बनाने का न्यौता दिया था. बता दें कि 543 सदस्यीय लोकसभा के लिए हुए चुनाव में भाजपा नीत एनडीए के 353 सांसद निर्वाचित हुए हैं. इनमें भाजपा के 303 सांसद हैं.

