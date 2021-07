नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र से एक दिन पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सदन के नेताओं की बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जे पी नड्डा भी मौजूद थे.Also Read - बीजेपी का दावा- तीसरी लहर के दौरान दिल्ली में प्रतिदिन 40 हजार मामले सामने आएंगे, केजरीवाल सरकार तैयारियां करे

राजग के कई घटक दलों के नेता बैठक में मौजूद रहे. इनमें अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल (यूनाइटेड) के नेता राम नाथ ठाकुर, ऑल इंडिया द्रविड मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के नेता ए नवनीतकृष्णन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) के नेता रामदास आठवले और लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के नेता पशुपति पारस शामिल थे. Also Read - BJP और NCP नदी के दो छोर, जो कभी मिल नहीं सकते: नवाब मलिक

PM Narendra Modi took part in the All-Party meeting before the start of Parliament’s Monsoon Session.

“We look forward to a productive session where all issues can be debated as well as discussed in a constructive manner,” tweets PM Modi pic.twitter.com/Y3upgElkIu

— ANI (@ANI) July 18, 2021