अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मां हीराबेन ने अपनी बचत में से देश में कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए बनाए गए विशेष कोष में मंगलवार को 25 हजार रुपए दान किए. उन्होंने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए बरसों से बचाकर रखे गए ये रुपए दान किए हैं.

प्रधानमंत्री के छोटे भाई पंकज मोदी ने कहा कि हीराबेन ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए पीएम-केयर्स कोष में पैसे जमा किए.

पंकज मोदी ने कहा, 'इससे पहले उन्होंने जम्मू-कश्मीर में विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत अभियानों के लिए 5 हजार रुपए दान किये थे. अब उन्होंने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए बरसों से बचाकर रखे गए 25 हजार रुपए दान किए हैं.'

Prime Minister Narendra Modi’s mother Hiraba donates Rs 25,000 from her personal savings to #PMCARES Fund. #COVID19 (File pic) pic.twitter.com/N1Z9G1B31C

— ANI (@ANI) March 31, 2020