शख्स ने पूर्व PM के बेटे को लगाया 7.8 करोड़ रुपये का चूना, साइबर स्कैम से बचना है तो कभी न करें ये 5 गलतियां

पूर्व पीएम के बेटे के साथ 7.8 करोड़ रुपये की साइबर ठगी हो गई. जानिए ठगों ने कैसे फर्जी पहचान बनाकर फ्रॉड किया और इससे बचने के आसान तरीके.

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पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए कई संदिग्ध बैंक खातों पर रोक लगाई. (Photo from AI)

ठगों ने पहचान का इस्तेमाल कर 7.8 करोड़ रुपये की साइबर ठगी को अंजाम दिया.

फर्जी मैसेजिंग अकाउंट बनाकर कंपनी के CFO से कई RTGS ट्रांजैक्शन करवाए गए.

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 4 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए और जांच जारी है.

Cyber Crime: देश के पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल के बेटे और पूर्व राज्यसभा सांसद नरेश गुजराल साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं. पुलिस के मुताबिक, उनके नाम और फोटो का इस्तेमाल करके ठगों ने करीब 7.8 करोड़ रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी कर ली. इस घटना ने एक बार फिर यह दिखाया दिया कि साइबर स्कैम कितना खतरनाक हो सकता है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं ठगों ने नरेश गुजराल को कैसे फंसाया और साइबर स्कैम से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए?

मैसेजिंग ऐप पर बनाई फर्जी पहचान

जानकारी के अनुसार, ठगों ने एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नरेश गुजराल की डिस्प्ले फोटो लगाकर फर्जी अकाउंट बनाया और खुद को बॉस बताकर कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) से संपर्क किया. ठगों ने कर्मचारी को बताया कि बिजनेस से जुड़े जरूरी काम के लिए तुरंत पैसे ट्रांसफर करने हैं. कर्मचारी के पास पहले से फाइनेंशियल एक्सेस था, इसलिए उसने निर्देशों को सही मानते हुए RTGS के जरिए अलग-अलग बैंक खातों में रकम भेज दी. यह पूरी घटना 12 जून से 16 जून के बीच हुई.

ऐसे सामने आया मामला

इस धोखाधड़ी का पता तब चला, जब 16 जून को नरेश गुजराल की बेटी की नजर इन ट्रांजैक्शन पर पड़ी. उन्होंने तुरंत अपने पिता से इसकी पुष्टि की, लेकिन नरेश गुजराल ने ऐसे किसी निर्देश से इनकार कर दिया. इसके बाद परिवार और कर्मचारियों को समझ आया कि साइबर स्कैम का शिकार बन गए हैं. मामले की शिकायत दिल्ली पुलिस के पास ई-एफआईआर के जरिए दर्ज कराई गई और जांच शुरू हुई.

जांच में क्या मिला? कितने पैसे बच गए

पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए कई संदिग्ध बैंक खातों पर रोक लगाई और करीब 4 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए, जो कुल ठगी गई रकम का लगभग 70 प्रतिशत बताया जा रहा है. अब जांच एजेंसियां मनी ट्रेल की जांच कर रही हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर पैसा किन लोगों तक पहुंचा.

आप भी कभी न करें ये गलतियां

यह घटना हर उस व्यक्ति के लिए चेतावनी है, जो बिना पुष्टि किए डिजिटल निर्देशों पर भरोसा कर लेता है. ऐसे में सतर्कता और दोबारा पुष्टि करना सबसे जरूरी है. चलिए अब आपको साइबर स्कैम से बचने के लिए तरीके बताते हैं…