अंतरिक्ष से दिखी रहस्यमयी बिजली, NASA ने जारी किया वीडियो, जानें क्या है इसके पीछे का राज?

NASA Viral Video: अंतरिक्ष से बिजली का अनोखा नजारा कैद हुआ है. नासा के एक अंतरिक्ष यात्री ने वीडियो शेयर किया है, जिसमें बैंगनी रंग की रोशनियां देखी गई. आइए जानते हैं इसके पीछे का राज...

नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) के अंतरिक्ष यात्री ने स्पेस से एक ऐसा वीडियो साझा किया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया. इस वीडियो में धरती पर फैले विशाल तूफानों के ऊपर बिजली चमकती हुई दिखाई दे रही है. लेकिन यह नजारा जमीन से नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) से कैद किया गया है. वीडियो में बादलों के अंदर और ऊपर चमकती बैंगनी रंग की बिजली बार-बार दिखाई देती है, जो देखने में बेहद रहस्यमयी लगती है. पेटिट ने बताया कि यह दृश्य स्टेशन के ठीक नीचे यानी नाडिर व्यू से रिकॉर्ड किया गया था, जहां से तूफानों का फैलाव सैकड़ों किलोमीटर तक साफ नजर आता है.

तूफानों के ऊपर दिखी रोशनी

इस फुटेज की खास बात यह है कि इसमें सामान्य बिजली के अलावा कुछ बेहद दुर्लभ रोशनियां भी दिखती हैं. इनमें लाल रंग की चमक जिन्हें स्प्राइट्स कहा जाता है, और नीले रंग की पतली रोशनी जिन्हें ब्लू जेट्स कहा जाता है, शामिल हैं. ये रोशनियां आम तौर पर बादलों के बहुत ऊपर बनती हैं और जमीन से दिखाई नहीं देतीं. जब तूफान के अंदर बहुत तेज बिजली गिरती है, तो उसका असर ऊपरी वातावरण तक पहुंचता है और हवा में मौजूद गैसें चमकने लगती हैं. इसी वजह से आसमान में ये अजीब लेकिन खूबसूरत रंग दिखाई देते हैं.

अंतरिक्ष से क्यों दिखता है यह नजारा?

धरती से देखने पर घने बादल इन रोशनियों को छिपा लेते हैं, लेकिन अंतरिक्ष से कोई रुकावट नहीं होती. अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जिससे वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों को तूफानों को ऊपर से देखने का अनोखा मौका मिलता है. डॉन पेटिट ने यह वीडियो अपने चौथे अंतरिक्ष मिशन के दौरान रिकॉर्ड किया था, जो सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक चला. इस ऊंचाई से तूफानों का असली आकार और उनकी ताकत साफ समझ में आती है, जो किसी विमान या जमीन से संभव नहीं है.

अनोखी अंतरिक्ष फोटोग्राफी

70 साल की उम्र में भी डॉन पेटिट नासा के सबसे अनुभवी और रचनात्मक अंतरिक्ष यात्रियों में गिने जाते हैं. वे अपनी खास अंतरिक्ष फोटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं और कई बार खुद के बनाए उपकरणों से अनोखे दृश्य कैद करते हैं. उनकी तस्वीरें और वीडियो अक्सर धरती को एक बिल्कुल नए नजरिए से दिखाते हैं. इस बार का वीडियो संभवतः किसी उष्णकटिबंधीय तूफान के ऊपर का है, जहां बिजली सैकड़ों किलोमीटर में फैलती नजर आती है. अप्रैल 2025 में पृथ्वी पर लौटने के बाद भी उनका काम लोगों को अंतरिक्ष और विज्ञान में रुचि लेने के लिए प्रेरित करता है.

विज्ञान के लिए क्यों जरूरी हैं ये तस्वीरें

यह वीडियो सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं है, बल्कि विज्ञान के लिए भी बेहद अहम है. वैज्ञानिक इन तस्वीरों की मदद से यह समझने की कोशिश करते हैं कि बिजली और ऊर्जा ऊपरी वायुमंडल में कैसे व्यवहार करती है. ऐसे विद्युत घटनाक्रम रेडियो संचार, सैटेलाइट सिग्नल और मौसम के पैटर्न को भी प्रभावित कर सकते हैं. जैसे-जैसे दुनिया में तूफान और चरम मौसम की घटनाएं बढ़ रही हैं, अंतरिक्ष से मिले ऐसे आंकड़े जलवायु अध्ययन के लिए और भी जरूरी हो जाते हैं. नासा इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को धरती की ऐसी दुर्लभ घटनाओं को दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि वैज्ञानिक धरती के छिपे हुए रहस्यों को बेहतर ढंग से समझ सकें.

