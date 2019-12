नई दिल्ली: अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने सितंबर में चांद की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हुए चंद्रयान 2 का मलबा ढूंढ निकाला है. मंगलवार को नासा ने एकतस्वीर जारी की है. जिसमें चंदयान 2 के दुर्घटनाग्रस्त होने से आसपास की सतह दिखाई गई है. नासा ने अपने लूनप रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर से यह फोटोज खींची है. बता दें कि 7 सितंबर को भारतीय लैंडर ने संपर्क खो दिया था. नासा ने यह तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा- चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर मिल गया है. तस्‍वीर में नीले और हरे डॉट्स के माध्‍यम से विक्रम लैंडर के मलबे वाला क्षेत्र दिखाया गया है.

The #Chandrayaan2 Vikram lander has been found by our @NASAMoon mission, the Lunar Reconnaissance Orbiter. See the first mosaic of the impact site https://t.co/GA3JspCNuh pic.twitter.com/jaW5a63sAf

— NASA (@NASA) December 2, 2019