अब चांद पर साथ कदम बढ़ाएंगे भारत-अमेरिका! NASA ने ISRO को मून बेस प्रोग्राम में दिया न्योता

NASA ISRO Moon Mission: बेंगलुरु में हुई भारत-अमेरिका सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप की 9वीं बैठक ने दोनों देशों की स्पेस पार्टनरशिप को नई दिशा दी.

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स्पेस सेक्टर में बढ़ी भारत-अमेरिका की दोस्ती. (Photo/AI)

बेंगलुरु में भारत-अमेरिका की स्पेस पार्टनरशिप पर मंथन

CSJWG की 9वीं बैठक में सहयोग बढ़ाने पर जोर

ISRO चेयरमैन और अमेरिकी राजदूत ने रखी बात

अंतरिक्ष सहयोग को नई ऊंचाई देने की तैयारी

NASA ISRO Moon Mission: भारत ने 5-6 अगस्त 2026 को बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय में भारत-अमेरिका सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप (CSJWG) की 9वीं बैठक आयोजित की. उद्घाटन सत्र में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) के चेयरमैन/अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉ. वी. नारायणन और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग को और व्यापक व मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया.

अमेरिका के राजदूत का पोस्ट

बैठक के बाद अमेरिकी राजदूत गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा: “नासा ने इसरो को अपने मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, जिससे अमेरिका-भारत डीप स्पेस पार्टनरशिप और गहरी होगी. यह खबर तब आई जब स्टेट डिपार्टमेंट और नासा ने बेंगलुरु में 9वें सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक को साझा किया, जिससे अमेरिका-भारत की पहल को आगे बढ़ाया गया.”

बैठक में कौन-कौन शामिल

बैठक को भारत की तरफ से इसरो के यूआर राव सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर मिस्टर एम. शंकरन ने और अमेरिका की तरफ से ओशन्स और अमेरिका के महासागर और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण एवं वैज्ञानिक मामलों के ब्यूरो के वर्तमान सहायक विदेश सचिव डॉ. वेस्ली ब्रूक्स और इंटरनेशनल और इंटरएजेंसी रिलेशंस के लिए नासा एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर मिस कैथलीन कारिका ने सहअध्यक्षता की. इस बैठक में अमेरिका-भारत ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी (टीआरयूएसटी) पहल के तहत नागरिक और वाणिज्यिक अंतरिक्ष सहयोग को आगे बढ़ाने पर केंद्रित थी.

NASA has invited @ISRO to join its Moon Base program, deepening the U.S.-India deep space partnership! The news came as @StateDept and @NASA co-chaired the 9th Civil Space Joint Working Group in Bengaluru, advancing the – TRUST initiative. https://t.co/qLbhitmHCO — Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) August 11, 2026

सहयोग बढ़ाने पर चर्चा

यह पहल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा फरवरी 2025 में जारी संयुक्त नेताओं के बयान के अनुरूप थी. दोनों पक्षों ने पिछले साल संयुक्त नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (एनआईएसएआर) मिशन की सफल लॉन्च के बाद सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की. साथ ही, भविष्य में विज्ञान और मानव अंतरिक्ष उड़ान तकनीक में सहयोग की संभावनाओं पर भी बात हुई. उन्होंने बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता पर संयुक्त राष्ट्र बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग संबंधी समिति (सीओपीयूओएस) के दिशानिर्देशों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई. इसके साथ ही समिति की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए चल रहे बहुपक्षीय प्रयासों की भी समीक्षा की.

नासा ने इसरो को अपने मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इनवाइट किया, जो आर्टेमिस अकॉर्ड्स के तहत दोनों देशों की साझेदारी को आगे बढ़ाएगा. दोनों पक्ष अकॉर्ड्स के तहत ओपन साइंटिफिक डेटा शेयरिंग पर सहयोग के लिए बातचीत को आगे बढ़ाने पर भी सहमत हुए. (इनपुट: आईएएनएस)