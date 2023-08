Chandrayaan-3 की सफल लैंडिंग पर NASA का भी आया रिएक्शन, जानें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने क्या कहा

चंद्रयान-3 के जरिये भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतिहास रच दिया (Chandrayaan-3 Successful) है. चंद्रयान-3 मिशन का लैंडर विक्रम (Lander Vikram) चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ. इसके साथ ही भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया, जो चांद के इस हिस्से पर पहुंचा है. भारत से पहले तीन और देश हालांकि चांद पर पहुंच चुके हैं, लेकिन भारत की यह उपलब्धि अनोखी है. ISRO की इस उपलब्धि पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA का भी रिएक्शन आया है. NASA प्रमुख ने चंद्रयान-3 की सफलता पर भारत और ISRO को बधाई दी है.

NASA प्रमुख बिल नेल्सन ने चांद पर ‘चंद्रयान-3’ की सफल ‘सॉफ्ट-लैंडिंग’ पर भारत को बधाई दी और कहा कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी इस मिशन में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की ‘साझेदार’ बनकर खुश है. भारत का चंद्रयान-3 सफल ‘सॉफ्ट-लैंडिंग’ के साथ चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष मिशन बन गया है. कुछ दिन पहले रूस का लूना-25 (Luna 25) अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर दुर्घटना का शिकार हो गया था.

Congratulations @isro on your successful Chandrayaan-3 lunar South Pole landing! And congratulations to #India on being the 4th country to successfully soft-land a spacecraft on the Moon. We’re glad to be your partner on this mission! https://t.co/UJArS7gsTv — Bill Nelson (@SenBillNelson) August 23, 2023

नेल्सन ने ‘X’ पर पोस्ट किया, ‘चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग पर ISRO को बधाई! और चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट-लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनने पर #भारत को बधाई. हम इस मिशन में आपका भागीदार बनकर खुश हैं!’ भारत ने दूसरे प्रयास में चंद्रमा पर ‘सॉफ्ट लैंडिंग’ में सफलता हासिल की है. इससे पहले चंद्रमा की सतह पर पूर्ववर्ती सोवियत संघ, अमेरिका और चीन ही ‘सॉफ्ट लैंडिंग’ कर पाए हैं.

वहीं, भारत की इस उपलब्धि पर यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने भी ट्वीट कर बधाई दी. एजेंसी ने लिखा, ‘ISRO और चंद्रयान-3 की पूरी टीम को बधाई.’