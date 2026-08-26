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नशे के बाद शरीर पर क्या असर होता है? ओवरडोज, विदड्रॉल समेत 5 शब्दों को समझें

नशीले पदार्थों का असर सिर्फ नशे तक सीमित नहीं रहता. ओवरडोज, विदड्रॉल, हानिकारक उपयोग और निर्भरता जैसी स्थितियां भी इससे जुड़ी हैं. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नशे से जुड़े इन 5 जरूरी शब्दों का आसान मतलब समझाया है, ताकि लोग इनके असर और खतरे को बेहतर तरीके से समझ सकें.

Written by: Ikramuddin
Published: August 26, 2026, 6:14 PM IST
नशे के बाद शरीर पर क्या असर होता है? ओवरडोज, विदड्रॉल समेत 5 शब्दों को समझें
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

नशीले पदार्थों का सेवन शरीर और दिमाग दोनों पर असर डाल सकता है. कई बार नशे से जुड़े कुछ शब्दों का इस्तेमाल तो खूब होता है, लेकिन उनका सही मतलब लोगों को पता नहीं होता. इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नशे से जुड़े पांच जरूरी शब्दों को आसान भाषा में समझाया है. इनमें तीव्र नशा, ओवरडोज, विदड्रॉल, हानिकारक उपयोग और निर्भरता शामिल हैं.

तीव्र नशा क्या होता है?

नशीले पदार्थ का सेवन करने के बाद जब व्यक्ति की चेतना, व्यवहार या चीजों को समझने और महसूस करने की क्षमता में बदलाव आता है, तो इसे तीव्र नशा कहा जाता है. इसका असर व्यक्ति और इस्तेमाल किए गए पदार्थ के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.

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ओवरडोज किसे कहते हैं?

जब कोई व्यक्ति किसी दवा या नशीले पदार्थ की जरूरत से ज्यादा मात्रा ले लेता है और इसका शरीर या दिमाग पर गंभीर असर पड़ता है, तो इसे ओवरडोज कहा जाता है. ऐसी स्थिति गंभीर हो सकती है और इसमें तुरंत चिकित्सकीय मदद की जरूरत पड़ सकती है.

विदड्रॉल क्या है?

अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी नशीले पदार्थ का सेवन करता है और फिर अचानक उसे छोड़ देता है, तो शरीर में कई तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं. इन्हें विदड्रॉल यानी नशा छोड़ने के बाद होने वाले लक्षण कहा जाता है.

हानिकारक उपयोग क्या होता है?

जब किसी नशीले पदार्थ का सेवन व्यक्ति की सेहत के साथ-साथ उसके सामाजिक जीवन को भी नुकसान पहुंचाने लगे, तो इसे हानिकारक उपयोग कहा जाता है. यानी पदार्थ का इस्तेमाल सीधे तौर पर व्यक्ति के स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जिंदगी पर बुरा असर डालने लगता है.

निर्भरता किसे कहते हैं?

जब किसी व्यक्ति में नशीले पदार्थ को लेने की इच्छा लगातार बढ़ती जाती है और वह उसके सेवन पर अपना नियंत्रण खोने लगता है, तो इसे निर्भरता कहा जाता है. ऐसी स्थिति में व्यक्ति के लिए नशे से दूर रहना मुश्किल हो सकता है.

हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लोगों से नशे को ना कहने, जागरूकता फैलाने और नशामुक्त भारत के संकल्प को मजबूत करने की अपील की है. मंत्रालय ने नशामुक्ति से जुड़ी मदद के लिए राष्ट्रीय नशामुक्ति हेल्पलाइन 14446 भी जारी की है. मंत्रालय ने लोगों से नशामुक्ति मित्र बनने और स्वस्थ, नशामुक्त भारत के निर्माण में योगदान देने की अपील की है.

देशभर में चल रहा नशा मुक्त भारत अभियान

सरकार के मुताबिक, ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ को देशभर में लागू किया जा रहा है. इसका मकसद लोगों को नशीले पदार्थों के नुकसान के बारे में जागरूक करना, समुदाय की भागीदारी बढ़ाना और नशामुक्ति के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है. यह अभियान 15 अगस्त 2020 को नशीले पदार्थों के सेवन के प्रति संवेदनशील 272 जिलों में शुरू किया गया था. अगस्त 2023 से इसका दायरा बढ़ाकर देश के सभी जिलों तक कर दिया गया.

युवाओं और महिलाओं पर भी खास ध्यान

अभियान के तहत स्कूलों, विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. सरकार के अनुसार, ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ के जरिए अब तक देशभर में 29.05 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाई गई है. इनमें 11.05 करोड़ से ज्यादा युवा और 7.81 करोड़ महिलाएं शामिल हैं. ये आंकड़े सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बी. एल. वर्मा ने राज्यसभा में पूछे गए सवालों के लिखित जवाब में साझा किए थे. (IANS Hindi)

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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