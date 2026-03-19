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'धर्मगुरु' या दरिंदा? हिडेन कैमरे, 58 महिलाएं... यहां जानें इस ज्योतिषी के फार्महाउस का काला सच
नाशिक में एक कथित ज्योतिषी पर महिलाओं को बहला-फुसलाकर यौन शोषण करने का आरोप लगा है. पुलिस को गुप्त कैमरों में कई वीडियो मिले हैं. मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है और सियासी विवाद भी शुरू हो गया है.
महाराष्ट्र के नाशिक से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. एक कथित ज्योतिषी अशोक खरात पर महिलाओं के साथ गंभीर यौन शोषण के आरोप लगे हैं. पुलिस के अनुसार, ये मामला केवल एक पीड़िता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई महिलाओं के शोषण की आशंका जताई जा रही है.
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी खुद को एक प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु के रूप में पेश करता था. वह महिलाओं को उनके निजी जीवन की समस्याएं सुलझाने का झांसा देकर अपने पास बुलाता था. इसके बाद कथित तौर पर उन्हें नशीला पदार्थ देकर या मानसिक रूप से डराकर उनका शोषण करता था.
ऑफिस और फार्महाउस में हिडेन कैमरे
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी के ऑफिस और फार्महाउस में गुप्त कैमरे लगाए गए थे. जांच के दौरान पुलिस को एक पेन ड्राइव मिली, जिसमें 58 अलग-अलग महिलाओं से जुड़े आपत्तिजनक वीडियो क्लिप होने की बात सामने आई है. ये खुलासा पूरे मामले को और भी गंभीर बना देता है.
ये भी बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपने प्रभाव और डर का इस्तेमाल करते हुए पीड़िताओं को चुप रहने के लिए मजबूर किया. उन्हें ये कहकर धमकाया जाता था कि अगर उन्होंने किसी को बताया तो उनके परिवार को नुकसान पहुंच सकता है या कोई अनहोनी हो सकती है. इसी डर के कारण कई महिलाएं लंबे समय तक सामने नहीं आ सकीं.
गहराई से जांच जारी
मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया है. इस टीम का नेतृत्व तेजस्विनी सतपुते कर रही हैं. साथ ही नाशिक क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और सभी डिजिटल सबूतों की जांच जारी है.
आरोपी का सामाजिक और राजनीतिक दायरा भी जांच के घेरे में आ गया है. बताया जा रहा है कि कई बड़े नेता, कारोबारी और चर्चित लोग उसके संपर्क में थे और उसके आश्रम या मंदिर में आते-जाते थे. इससे ये मामला अब सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सियासी रंग भी ले चुका है.
गिरफ्तारी की कहानी भी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है. पुलिस ने बेहद गुप्त तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया. रात के समय आरोपी के फार्महाउस के बाहर ‘चोर-चोर’ का शोर मचाया गया, ताकि अंदर प्रवेश का मौका मिल सके. इसी दौरान टीम ने सीधे उसके कमरे में पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया. छापेमारी के दौरान पुलिस को आरोपी के पास से हथियार, जिंदा कारतूस और कई संदिग्ध दस्तावेज भी मिले हैं. इसके अलावा उसकी कई संपत्तियां भी जांच के दायरे में लाई गई हैं.
ये मामला समाज में अंधविश्वास और झूठे आध्यात्मिक दावों के खतरों को भी उजागर करता है. ये दिखाता है कि कैसे कुछ लोग लोगों की आस्था का फायदा उठाकर गंभीर अपराधों को अंजाम देते हैं. फिलहाल जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं.
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