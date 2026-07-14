15 किमी तक पीछा, लोहे की रॉड से कार पर हमला..., महिला से छेड़छाड़ रोकना पड़ा भारी, पिकनिक बनी खौफनाक सफर

महाराष्ट्र के नासिक जिले से एक चिंताजनक घटना सामने आई है, जहां घूमने निकले एक परिवार के साथ कथित तौर पर मारपीट और पीछा करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि परिवार ने अपनी महिला सदस्य से की जा रही छेड़छाड़ का विरोध किया, जिसके बाद कुछ युवकों ने न केवल उनके साथ बदसलूकी की, बल्कि उनकी कार का कई किलोमीटर तक पीछा भी किया. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
जानकारी के अनुसार, भगवत परिवार रविवार को इगतपुरी स्थित भावली डैम और झरने के इलाके में घूमने गया था. परिवार के मुताबिक, वहां मौजूद कुछ युवकों ने उनकी एक महिला सदस्य पर फब्तियां कसनी और सीटी बजानी शुरू कर दी. परिवार ने जब इस व्यवहार का विरोध किया तो कथित तौर पर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया.
परिवार का आरोप है कि विरोध करने के बाद युवक आक्रामक हो गए. स्थिति बिगड़ती देख परिवार वहां से कार में बैठकर निकल गया. हालांकि, आरोप है कि हमलावरों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया. परिवार के अनुसार, करीब 10 से 15 किलोमीटर तक उनकी कार का पीछा किया गया और कई जगह उन्हें रोकने की कोशिश की गई.
शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने लकड़ी के डंडों और लोहे की रॉड जैसी वस्तुओं से कार पर हमला किया. इससे वाहन को काफी नुकसान पहुंचा. परिवार का कहना है कि उन्होंने किसी तरह वहां से निकलकर अपनी जान बचाई. घटना के दौरान परिवार के सदस्य काफी डर गए और पूरे रास्ते दहशत में रहे.
इस घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है. अधिकारियों के अनुसार, नासिक शहर और ग्रामीण पुलिस की संयुक्त टीमें आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं. फिलहाल आरोपी फरार बताए जा रहे हैं.
पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, घटनास्थल पर मौजूद लोगों के बयान और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच कर रही है. जांच अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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