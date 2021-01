नई दिल्ली: पिछले दो दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों से आग लगने की खबरे लगातार सामने आ रही हैं. कल जहां पुणें के सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगी थी वहीं आज वहीं एक बार फिर से महाराष्ट्र से आग की खबर सामने आ रही है. महाराष्ट्र के नासिक में आज महानगर पालिका की इमारत में आग लग गई. आग लगने की सूचना लगते ही दमकल की कई गाड़ियां घटना स्थल पर पहुंची और बुझाने का काम शुरू किया गया. Also Read - Delhi के ITO इलाके की एक बिल्डिंग में लगी आग, दमकल की गाड़ियां बुझाने में जुटी

फिलहाल अभी इमारत में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. दमकल कर्मी और पुलिस अधिकारियों का पूरा ध्यान इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकालने पर है. अभी तक इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है.

Maharashtra: Fire breaks out at Mahanagar Palika Building in Nashik.

Fire tenders at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/oAzPie3SwC

