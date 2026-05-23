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जबरन धर्म परिवर्तन, आस्था का मजाक... TCS केस में नासिक पुलिस ने दायर की 1500 पन्नों की चार्जशीट, जानें कोर्ट को क्या-क्या बताया

TCS sexual harassment case chargesheet: नासिक पुलिस ने महाराष्ट्र कोर्ट में 1500 पन्नों की चार्जशीट दायर की है. पुलिस ने पीड़िता के सीनियर अधिकारी द्वारा किए गए शोषण (धारा 68), जबरन धर्मांतरण की कोशिश, और रसूखदारों द्वारा सबूत मिटाने जैसी सख्त धाराओं में मुकदमा को दर्ज किया है.

Published date india.com Published: May 23, 2026 6:17 AM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
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नासिक पुलिस का बड़ा खुलासा, TCS हैरेसमेंट केस में 1500 पन्नों की चार्जशीट

TCS sexual harassment chargesheet: नासिक पुलिस ने देश को झकझोर देने वाले टीसीएस (TCS) हैरेसमेंट और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है. पुलिस ने कोर्ट में 1500 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें मुख्य आरोपियों के खिलाफ कई गंभीर खुलासे किए हैं. आइए जानते हैं कि इस हाई-प्रोफाइल केस में अब तक क्या-क्या हुआ है और पुलिस ने कोर्ट के सामने क्या सबूत पेश किए हैं..

TCS सेक्सुअल हैरेसमेंट केस

इस केस की शुरुआत नासिक के देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई पहली FIR से हुई थी, जिसके बाद कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और कुल 9 एफआईआर दर्ज की गईं. पुलिस ने इस पहली चार्जशीट में दानिश एजाज शेख, तौसीफ बिलाल अत्तार, निदा एजाज खान और छत्रपति संभाजी नगर के एआईएमआईएम (AIMIM) कॉर्पोरेटर मतीन मजीद पटेल को आरोपी बनाया है. मतीन पटेल पर आरोप है कि जब आरोपी निदा पुलिस से बचकर भाग रही थी, तब उन्होंने उसे पनाह दी थी.

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चार्जशीट में शामिल धाराएं

शुरुआती FIR में बलात्कार और यौन उत्पीड़न जैसी धाराएं शामिल थीं, लेकिन पुलिस ने गहरी तफ्तीश के बाद चार्जशीट में कई नई और बेहद कड़ी धाराएं जोड़ी हैं. पुलिस ने इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 68 लगाई है, जो किसी रसूखदार या ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति (अथॉरिटी) द्वारा अपने अधीन काम करने वाले के साथ यौन शोषण करने से संबंधित है, क्योंकि मुख्य आरोपी पीड़िता का सीनियर था. इसके अलावा BNS की  धारा 46 (उकसाना) और धारा 318(4) (धोखाधड़ी कर पीड़िता का नाम बदलने के लिए जबरन दस्तावेज हड़पना) को भी शामिल किया गया है.

सबूत मिटाने- अपराधियों को पनाह देने का आरोप

इस मामले में AIMIM कॉर्पोरेटर मतीन पटेल की मुश्किलें भी काफी बढ़ चुकी हैं. पुलिस ने मतीन के खिलाफ चार्जशीट में धारा 238 (सबूत मिटाना या जांच भटकाने के लिए झूठी जानकारी देना) और धारा 249 (अपराधियों को पनाह देना या छिपाना) शामिल किया है. हालांकि, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मतीन के खिलाफ अभी और भी सबूत जुटाए जा रहे हैं, जिन्हें आने वाले समय में एक सप्लीमेंट्री यानि पूरक चार्जशीट के जरिए कोर्ट के सामने रखा जाएगा.

17 गवाहों के बयान

चार्जशीट के अनुसार, नासिक पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 183 के तहत 17 गवाहों के बयान सीधे मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए गए हैं. इसके साथ ही, पीड़िता और आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट, दोनों के मोबाइल फोन के स्क्रीनशॉट, आपसी वॉट्सऐप चैट्स और ईमेल रिकॉर्ड्स को भी बतौर सबूत फाइल में नत्थी किया गया है.

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धर्मांतरण और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना

जांच के दौरान पुलिस को ऐसे सबूत भी मिले हैं जो इशारा करते हैं कि पीड़िता पर जबरन धर्म बदलने का दबाव बनाया गया था और उसकी धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई गई थी. पुलिस ने इन आरोपों को सच साबित करने वाले दस्तावेजी सबूत भी कोर्ट को सौंप दिए हैं. पुलिस कमिश्नर का कहना है कि भले ही पहली चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लेकिन इस केस की जांच लगातार जारी रहेगी और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त चार्जशीट भी पेश की जाएगी.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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